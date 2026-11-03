Naukowcy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej znaleźli się wśród w 2 proc. najczęściej cytowanych na świecie.

Naukowcy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej znaleźli się wśród w 2 proc. najczęściej cytowanych na świecie.

Jak poinformował Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, aż czterech jego pracowników naukowych znalazło się w prestiżowym zestawieniu World’s Top 2% Scientists 2026. Zostało ono przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z przedsiębiorstwem Elsevier. W zestawieniu uwzględniany jest zarówno cały dorobek badawczy, jak i osiągnięcia naukowe z ostatniego roku.

W gronie docenionych znaleźli się:

Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, wyróżniony zarówno za całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia w 2025 roku.

Prof. Jan Drzymała – wyróżniony w obu zestawieniach.

Dr Ahmed Eid Ahmed Radwan – wyróżniony w obu zestawieniach.

Dr Govind Vashishtha – wyróżniony za osiągnięcia naukowe w 2025 roku.

W tegorocznej edycji World’s Top 2% Scientists 202 wyróżnionych zostało 93 naukowców reprezentujących Politechnikę Wrocławską.