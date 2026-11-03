Kraj i Świat

Naukowcy górniczego wydziału wśród najlepszych. Doceniono ich w prestiżowym rankingu

Naukowcy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej znaleźli się wśród w 2 proc. najczęściej cytowanych na świecie. 

Robert Passia

Robert Passia

3 listopada 2026, 12:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Politechnika Wrocławska

Naukowcy Politechniki Wrocławskiej wśród wyróżnionych.

fot: Politechnika Wrocławska

Naukowcy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej znaleźli się wśród w 2 proc. najczęściej cytowanych na świecie. 

Jak poinformował Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, aż czterech jego pracowników naukowych znalazło się w prestiżowym zestawieniu World’s Top 2% Scientists 2026. Zostało ono przygotowane przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z przedsiębiorstwem Elsevier. W zestawieniu uwzględniany jest zarówno cały dorobek badawczy, jak i osiągnięcia naukowe z ostatniego roku. 

W gronie docenionych znaleźli się:

  • Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, wyróżniony zarówno za całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia w 2025 roku.

  • Prof. Jan Drzymała – wyróżniony w obu zestawieniach.

  • Dr Ahmed Eid Ahmed Radwan – wyróżniony w obu zestawieniach.

  • Dr Govind Vashishtha – wyróżniony za osiągnięcia naukowe w 2025 roku.

W tegorocznej edycji World’s Top 2% Scientists 202 wyróżnionych zostało 93 naukowców reprezentujących Politechnikę Wrocławską. 

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