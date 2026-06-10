Nastroje wśród przedsiębiorców poprawiły się

Czerwcowy odczyt Miesięcznego Indeksu Koniunktury wskazuje na zauważalną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców w stosunku do maja - podał w środę Polski Instytut Ekonomiczny. Firmy z optymizmem patrzą m.in. na bieżącą sytuację gospodarczą, jednak są ostrożne w kwestii inwestycji.

Czerwcowy odczyt Miesięcznego Indeksu Koniunktury wskazuje na zauważalną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców w stosunku do maja - podał w środę Polski Instytut Ekonomiczny. Firmy z optymizmem patrzą m.in. na bieżącą sytuację gospodarczą, jednak są ostrożne w kwestii inwestycji.

Instytut poinformował, że w czerwcu Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wyniósł 101 pkt i był wyższy o 6,5 pkt. w stosunku do maja. Zwrócono uwagę, że po majowym spadku indeks ponownie przekroczył neutralny poziom 100 pkt., podobnie jak w kwietniu br. Rok do roku odczyt MIK był wyższy o 3,3 pkt.

Spośród siedmiu komponentów tworzących indeks, cztery - zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne oraz płynność finansowa - osiągnęły wartości powyżej poziomu neutralnego, co wskazuje na przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi w tych obszarach.

"Wzrost wartości MIK powyżej poziomu neutralnego wskazuje na zauważalną poprawę nastrojów przedsiębiorców i większy optymizm dotyczący bieżącej sytuacji gospodarczej. Jednocześnie utrzymujące się słabe oceny inwestycji, sprzedaży i nowych zamówień mogą świadczyć o ostrożnym podejściu przedsiębiorców do podejmowania nowych przedsięwzięć rozwojowych oraz o utrzymującej się niepewności dotyczącej przyszłego popytu" - wskazano w komentarzu.

Wśród siedmiu komponentów tworzących MIK, najwyżej przedsiębiorcy ocenili "płynność finansową" (117,9 pkt.; wzrost o 3,4 pkt. m/m), co pokazuje utrzymującą się zdolność firm do regulowania bieżących zobowiązań. Powyżej poziomu neutralnego utrzymuje się również wartość wskaźnika "wynagrodzenia" (109,3 pkt.; spadek o 0,7 pkt. m/m ), co - jak podkreśliło PIE - świadczy o stabilnej sytuacji na rynku pracy.

Poinformowano, że poprawiły się odczyty dla wykorzystania mocy produkcyjnych (o 3,5 pkt. m/m do 102,7 pkt.), liczby nowych zamówień (o 5,4 pkt do 97,7 pkt.) oraz wartości sprzedaży (o 0,6 pkt. m/m do 94,2 pkt.). "Wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych sugeruje stopniowy wzrost aktywności gospodarczej, poprawa odczytów dwóch kolejnych komponentów prawdopodobnie świadczy o stopniowej odbudowie popytu" - wskazano.

Najsłabszym komponentem pozostają inwestycje, gdzie wartość wskaźnika wynosi 81,9 pkt. Zwrócono jednak uwagę, że w stosunku do maja odczyt dla tego komponentu wzrósł o 29,3 pkt. Instytut zwrócił jednak uwagę, że firmy nadal są niechętne w podejmowaniu długoterminowych decyzji rozwojowych.

Dr Katarzyna Zybertowicz, starsza analityczka z zespołu wsparcia badań w PIE wskazała, że czerwcowa poprawa nastrojów wynika z poprawy ocen bieżącego funkcjonowania firm i ożywienia popytu. "Wpisuje się to w obraz gospodarki, która pozostaje stabilna (dynamika PKB w I kwartale 2026 r. wyniosła ok. 3,5 proc. r/r). Pozytywnie wyróżniają się komponenty operacyjne (zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne i płynność finansowa), co sugeruje, że przedsiębiorstwa utrzymują stabilną sytuację wewnętrzną. Jednocześnie wskaźniki dla sprzedaży, nowych zamówień i inwestycji są nadal poniżej poziomu neutralnego, co wskazuje na utrzymującą się ostrożność w podejmowaniu decyzji biznesowych" - zaznaczyła.

PIE dodał, że najlepsze nastroje utrzymują się w produkcji i usługach. Odczyt dla produkcji wyniósł 111,7 pkt. i był wyższy o 8,3 pkt. w stosunku do maja. Była to też najwyższa wartość wskaźnika. Jeśli chodzi o usługi to odczyt wyniósł 106,9 pkt., co oznacza wzrost o 13 pkt. m/m (najwyższy miesięczny skok).

Poniżej poziomu neutralnego było budownictwo (98,7 pkt.; wzrost o 5,1 pkt. m/m). Instytut zwrócił uwagę, że ta kategoria wyróżniała się dobrą płynnością finansową, korzystnymi prognozami zatrudnienia oraz wysokim wykorzystaniem mocy produkcyjnych. Dodano, że w sektorze TSL - transport spedycja logistyka, na ocenę koniunktury negatywnie wpływały przede wszystkim niski poziom inwestycji oraz słabsze wyniki sprzedaży i nowych zamówień. Odczyt dla tego komponentu wyniósł 98,1 pkt. po wzrośnie o 5,8 pkt. wobec maja. Najniższy poziom MIK odnotowano w handlu (96,7 pkt.; wzrost o 3,5 pkt. m/m). Zwrócono uwagę, że mimo poprawy nastrojów utrzymują się problemy związane ze sprzedażą, nowymi zamówieniami oraz aktywnością inwestycyjną.