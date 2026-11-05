Mickaël Pantin, szesnastolatek z Paryża był niedawno w kopalni Marcel. Nastolatek dokumentuje największe obiekty przemysłowe Europy. Jego podróż zahaczyła też o KGHM. Chłopak odwiedził z aparatem Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz obiekty Zakładów Górniczych Lubin.

Mickaël Pantin, szesnastolatek z Paryża był niedawno w kopalni Marcel. Nastolatek dokumentuje największe obiekty przemysłowe Europy. Jego podróż zahaczyła też o KGHM. Chłopak odwiedził z aparatem Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz obiekty Zakładów Górniczych Lubin.

Szesnastolatek odwiedził kopalnię Marcel na szlaku wiodącym od kopalń KGHM Polskiej Miedzi na Dolnym Śląsku do ostatniej kopalni węgla w Republice Czeskiej (likwidowana od lutego ČSM z grupy OKD w Stonawie) i do przeznaczonej do likwidacji elektrowni węglowej Dětmarovice tuż przy granicy z Polską przy zakolach Odry.

O wizycie nastolatka w naszym regionie pisaliśmy tutaj.

Mickael Pantin z Francji realizuje projekt Industry Revealed, w ramach którego odwiedza zakłady przemysłowe w Europie. Chce pokazywać ich piękno i znaczenie, a także zachęcać młodych ludzi do bliższego poznawania tej branży.