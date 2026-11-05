Górnictwo

Nastolatek z Francji dalej fotografuje polskie kopalnie. Tym razem odwiedził zakłady KGHM

Mickaël Pantin, szesnastolatek z Paryża był niedawno w kopalni Marcel. Nastolatek dokumentuje największe obiekty przemysłowe Europy. Jego podróż zahaczyła też o KGHM. Chłopak odwiedził z aparatem Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz obiekty Zakładów Górniczych Lubin. 

Monika Krezel

Monika Krężel

5 listopada 2026, 15:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Francuz podczas wizyty w zakładach KGHM

fot: KGHM

Mickaël Pantin, szesnastolatek z Paryża był niedawno w kopalni Marcel. Nastolatek dokumentuje największe obiekty przemysłowe Europy. Jego podróż zahaczyła też o KGHM. Chłopak odwiedził z aparatem Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz obiekty Zakładów Górniczych Lubin. 

Szesnastolatek odwiedził kopalnię Marcel na szlaku wiodącym od kopalń KGHM Polskiej Miedzi na Dolnym Śląsku do ostatniej kopalni węgla w Republice Czeskiej (likwidowana od lutego ČSM z grupy OKD w Stonawie) i do przeznaczonej do likwidacji elektrowni węglowej Dětmarovice tuż przy granicy z Polską przy zakolach Odry.

O wizycie nastolatka w naszym regionie pisaliśmy tutaj.

Mickael Pantin z Francji realizuje projekt Industry Revealed, w ramach którego odwiedza zakłady przemysłowe w Europie. Chce pokazywać ich piękno i znaczenie, a także zachęcać młodych ludzi do bliższego poznawania tej branży.

- W ubiegłym tygodniu na jego fotograficznej mapie znalazł się również KGHM. Mickaël odwiedził Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz obiekty Zakładów Górniczych Lubin, szukając ciekawych kadrów i przemysłowych detali - można przeczytać w mediach społecznościowych KGHM.

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