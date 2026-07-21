Górnictwo

Narzekacie na AI? Niepotrzebnie, bo poprawia bezpieczeństwo górników

Czy sztuczna inteligencja może zwiększyć poziom bezpieczeństwa? To możliwe także w kopalniach.

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Robert Passia

21 lipca 2026, 13:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Południowy Koncern Węglowy S.A.

ZG Sobieski. Południowy Koncern Węglowy wykorzysta AI dla poprawy bezpieczeństwa.

fot: Południowy Koncern Węglowy S.A.

Czy sztuczna inteligencja może zwiększyć poziom bezpieczeństwa? To możliwe także w kopalniach.

Do takiego wniosku doszli pracownicy Działu BHP Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie należącego do Południowego Koncernu Węglowego. Przy użyciu AI stworzyli oni plakaty, które mają przypominać pracownikom zakładu o bezpieczeństwie. 

Plakaty zawieszone zostały w miejscach pracy górników. Trafiły one także do internetowej aplikacji, z której korzystają pracownicy. Dzięki temu treści dotyczące bezpieczeństwa trafiają do nich tuż po zalogowaniu. Pomysł zaczyna przynosić efekty, bo już w pierwszych dniach dotarły one do blisko tysiąca osób, o czym informuje Południowy Koncern Węglowy w swoich mediach społecznościowych.

Plakaty pokazują realne sytuacje i poruszają tematy związane m.in. ze środkami ochrony indywidualnej, hałasem, zapyleniem oraz bezpieczną obsługą maszyn – podaje PKW.

Po pozytywnych reakcjach pracowników ZG Sobieski, Spółka zdecydowała się rozszerzyć kampanię plakatową również na pozostałe zakłady Południowego Koncernu Węglowego. 

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