Największy przywóz gazu do Polski z Danii i USA

Import gazu ziemnego do Polski wzrósł o 23 proc. rdr w 2025 r. a najwięcej tego paliwa sprowadzono z Danii i Stanów Zjednoczonych - poinformowało Ministerstwo Energii. Dostawy LNG stanowiły ponad 40 proc. importu.

Import gazu ziemnego do Polski wzrósł o 23 proc. rdr w 2025 r. a najwięcej tego paliwa sprowadzono z Danii i Stanów Zjednoczonych - poinformowało Ministerstwo Energii. Dostawy LNG stanowiły ponad 40 proc. importu.

W 2025 r. krajowe wydobycie gazu ziemnego wyniosło 40,7 TWh, co stanowiło ok. 17,7 proc. krajowego zużycia tego paliwa. W stosunku do poprzedniego roku całkowite wydobycie wzrosło o 2 proc. - podano w opublikowanym przez resort "Sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych".

Skroplony przez Świnoujście

Import gazu wzrósł w 2025 r. o 23 proc. rdr i wyniósł 213,5 TWh. Import gazu skroplonego (LNG) poprzez terminal w Świnoujściu stanowił 42,9 proc. tego wolumenu. LNG przypłynęło do Polski m.in. z USA (30,7 proc. całkowitego importu gazu) i Kataru (11,15 proc.). W całym roku zrealizowano 82 dostawy do terminalu w porównaniu z 61 rok wcześniej.

Poprzez gazociąg Baltic Pipe płynął do Polski gaz z Danii (38,9 proc. całkowitego importu w 2025 proc.) i Norwegii (6,2 proc.). Gazociągami docierał do kraju też gaz z Niemiec (6,86 proc.) i Litwy (2,02 proc.).

"Eksport paliw gazowych z Polski w 2025 r. wyniósł 21,5 TWh i w porównaniu do 2024 r. wzrósł o 1932 proc. Wywóz paliw gazowych realizowany był przede wszystkim na Ukrainę w ilości 21 TWh" - wskazano także.

W 2025 r. krajowe zużycie paliw gazowych wyniosło 229,9 TWh i wzrosło o ok. 7,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Podobnie jak w latach poprzednich, przeważająca część wolumenu - 62,5 proc. - została sprzedana do odbiorców przemysłowych, podczas gdy gospodarstwa domowe odpowiadały za ok. 27,9 proc. sprzedaży - dodano.

Udział Orlenu w rynku sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł 83 proc. Frma sprzedała 171,8 TWh gazu w ubiegłym roku.