Energetyka

Największy blok gazowo-parowy w Polsce rośnie w Rybniku

W Rybniku trwa budowa jednego z największych i najnowocześniejszych bloków gazowo-parowych w Europie. Inwestycja jest już gotowa w około 90 proc. 

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Opracował: Robert Passia

16 lipca 2026, 14:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Urząd Miasta w Rybniku

Powstający blok PGE Nowy Rybnik.

fot: Urząd Miasta w Rybniku

W Rybniku trwa budowa jednego z największych i najnowocześniejszych bloków gazowo-parowych w Europie. Inwestycja jest już gotowa w około 90 proc. 

Jak informuje miasto, na budowie codziennie pracuje ponad tysiąc osób, a ok. 15 proc. instalacji przechodzi już wstępny rozruch. Trwają też przygotowania do podania docelowego napięcia.

Obecnie kluczowym obszarem prac, wymagającym największego zaangażowania wykonawcy, są działania związane z podaniem napięcia z nowo oddanej linii 110 kV oraz rozprowadzeniem docelowego zasilania elektrycznego do wszystkich instalacji technologicznych powstającego bloku – podał Urząd Miasta w Rybniku.

W miejscu, gdzie woda będzie pobierana do chłodzenia, kończy się budowa pompowni i podwodnych instalacji. Zamontowano już tam specjalne kraty i obrotowe sita, które oczyszczają wodę. Istotna ma być też ochrona ekosystemu Zalewu Rybnickiego. By chronić jego przyrodę, zastosowano specjalne bariery, które będą chronić ryby i zapewnią bezpieczną pracę układu chłodzenia. 

PGE Nowy Rybnik zapewni prąd dla około 2 milionów gospodarstw domowych. Oddanie do użytku planowane jest na I kwartał 2027 roku. 

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