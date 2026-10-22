Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego. Znamy laureatów konkursu

Lgota Murowana w gminie Kroczyce została najpiękniejszą wsią województwa śląskiego w 2026 roku. Laureatów tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” ogłoszono podczas gali w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Lgota Murowana w gminie Kroczyce została najpiękniejszą wsią województwa śląskiego w 2026 roku. Laureatów tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” ogłoszono podczas gali w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Triumf Lgoty Murowanej

W głównej kategorii konkursu pierwsze miejsce zajęła Lgota Murowana z gminy Kroczyce w powiecie zawierciańskim. Drugie miejsce wywalczył Koszęcin, a trzecie – Godów w powiecie wodzisławskim.

Za zwycięstwo Lgota Murowana otrzymała nagrodę w wysokości 27 tys. zł. Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące lub majątkowe na terenie sołectwa, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

Docenili lokalnych twórców i sołtysów

Nagrody trafiły nie tylko do miejscowości, ale także do osób i inicjatyw, które wpływają na rozwój śląskich wsi. Najlepszym lokalnym twórcą uznano Floriana Kohuta z Jasienicy, a w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi zwyciężyły Książenickie Dziołchy Tworzą # 2025 z gminy Czerwionka-Leszczyny.

Za najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące obrzędy i tradycje uznano Turków w parafii św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach, w gminie Koziegłowy. Tytuł najlepszego sołtysa przypadł natomiast Markowi Pękali z sołectwa Kaniów w gminie Bestwina, który pełni funkcję od 2007 roku.

- Idealnej recepty na to, by być najlepszym, nie ma. Wiele rzeczy po prostu trzeba wypracować, rozmawiając z ludźmi i wsłuchując się w ich potrzeby. Staram się także być blisko młodych ludzi. Jedną z takich płaszczyzn porozumienia był tu sport, wspólne pasje – podkreślił Marek Pękala, najlepszy sołtys edycji 2026.

Konkurs wspiera rozwój wsi

„Piękna wieś województwa śląskiego” to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz pierwszy w 2004 roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja społeczności lokalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

Inicjatywa ma pokazywać, że współczesna wieś potrafi łączyć nowoczesność z pielęgnowaniem tradycji i dbałością o ład przestrzenny. Dla zwycięskich miejscowości konkurs jest również formą promocji – może przyciągać turystów, budować markę lokalną i wzmacniać dumę mieszkańców.

- Ten konkurs jest formą uhonorowania najlepszych lokalnych inicjatyw. Każde z tych miejsc jest godne naśladowania i wzorem dla innych. Sołtysi i wójtowie wykonują znakomitą pracę – podkreślił wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski.

- Gratuluję pięknych pomysłów i zaangażowania. Widząc efekt tej pracy, ręce same składają się do braw – dodał radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marek Bieniek.

120 tys. zł na rozwój

Łączna pula nagród w edycji 2026 wyniosła 120 tys. zł. Gminy i sołectwa mogą przeznaczyć je na dalszy rozwój oraz upiększanie swoich małych ojczyzn.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano nagrody w pięciu kategoriach: dla najpiękniejszej wsi, najlepszego lokalnego twórcy, najlepszego przedsięwzięcia odnowy wsi, najlepszego przedsięwzięcia popularyzującego obrzędy i tradycje oraz najlepszego sołtysa.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2026

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

I miejsce - Lgota Murowana gm. Kroczyce pow. zawierciański 27 000 zł

II miejsce – Koszęcin gm. Koszęcin pow. lubliniecki 20 000 zł

III miejsce – Gołkowice gm. Godów pow. wodzisławski 15 000 zł

W kategorii najlepszy lokalny twórca:

I miejsce – Florian Kohut gm. Jasienica pow. bielski 2 500 zł

II miejsce – Anna Baron gm. Pszczyna pow. pszczyński 2 000 zł

III miejsce – Jolanta Warzecha gm. Tworóg pow. tarnogórski 1 500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:

I miejsce – Książenickie Dziołchy Tworzą # 2025 gm. Czerwionka - Leszczyny pow. rybnicki 8 000 zł

II miejsce – Świetlica wiejska „Stodoła” w Kuźnicy Lechowej gm. Mykanów pow. częstochowski 5 000 zł

III miejsce – Ekologiczne Centrum Integracji Mieszkańców gm. Panki pow. kłobucki 3 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – Turki w parafii św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach gm. Koziegłowy pow. myszkowski 7 000 zł

II miejsce – Rachowicka Noc Świętojańska gm. Sośnicowice pow. gliwicki 5 000 zł

III miejsce – Śląskie wesele gm. Gierałtowice pow. gliwicki 3 000 zł

W kategorii najlepszy sołtys:

I miejsce – Marek Pękala sołectwo Kaniów gm. Bestwina pow. bielski 2 000 zł

II miejsce – Wioletta Stępień sołectwo Soborzyce gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski 1 500 zł

III miejsce – Jan Gazur sołectwo Koniaków gm. Istebna pow. cieszyński 1 000 zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś 7 500 zł:

Pielgrzymowice gm. Pawłowice pow. pszczyński

W kategorii najlepszy lokalny twórca każde po 750 zł :

Rafał Marchlewicz gm. Brenna pow. bielski

Joanna Urbanik gm. Gierałtowice pow. gliwicki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi każde po 1500 zł:

Przebudowa budynku z przeznaczeniem dla OSP w msc. Mzurów gm. Niegowa pow. myszkowski

Przestrzeń dla wszystkich pokoleń – utworzenie nowoczesnego i ogólnodostępnego placu reakreacyjno – sportowego we Wręczycy Wielkiej gm. Wręczyca Wielka pow. kłobucki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje każde po 1500 zł :

Wodzenie Bera w Sławikowie gm. Rudnik pow. raciborski

Stawiani Moja gm. Jasienica pow. bielski

W kategorii najlepszy sołtys po 500 zł każde: