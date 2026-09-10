Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła w pierwszym półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,36 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 113,0 mln zł, co przełożyło się na 8,3-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 5,1 mln zł.

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka osiągnęła w pierwszym półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,36 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 113,0 mln zł, co przełożyło się na 8,3-proc. marżę EBITDA, a zysk netto sięgnął 5,1 mln zł.

W wymagającym otoczeniu rynkowym LW Bogdanka koncentrowała się na utrzymaniu efektywności i bezpieczeństwa finansowego, zachowując stabilną płynność – poprawiła uzysk, inwestowała w nowe wyrobiska oraz rozwijała sprzedaż zagraniczną, której udział w przychodach przekroczył 3%.

- W pierwszej połowie 2026 r. zwiększyliśmy produkcję węgla handlowego o 13,1%, poprawiliśmy uzysk o 9,2%, a długość wykonanych wyrobisk wzrosła o blisko 37%. To efekt konsekwentnej pracy nad efektywnością operacyjną i dobrego przygotowania frontów wydobywczych. Jednocześnie zwiększyliśmy nasz udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce do 31%, umacniając pozycję Bogdanki na krajowym rynku. W wymagającym otoczeniu koncentrujemy się na bezpiecznej i efektywnej produkcji, utrzymaniu dyscypliny kosztowej oraz realizacji zobowiązań wobec naszych odbiorców – mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Produkcja i sprzedaż

W I półroczu 2026 r. LW Bogdanka sprzedała niemal 4,06 mln ton węgla handlowego, o 1,3% więcej niż rok wcześniej. Spółka wzmocniła swoją silną pozycję na rynku, osiągając 31% udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce, wobec 29,1% na koniec pierwszego kwartału 2026 r. W samym II kwartale 2026 r. sprzedaż węgla wzrosła o 11,8% w porównaniu z II kwartałem 2025 r. i wyniosła 1,97 mln ton.

Produkcja węgla handlowego wyniosła ponad 4,38 mln ton, o 509 tys. ton więcej niż w I połowie 2025 r. (+13,1%). Jednocześnie uzysk węgla wzrósł do 72,1%, o 6,1 p.p. r/r, potwierdzając utrzymującą się przewagę LW Bogdanka pod względem efektywności produkcji. W II kwartale 2026 r. produkcja węgla handlowego niemal się podwoiła, osiągając 2,35 mln ton wobec 1,22 mln ton rok wcześniej (+92,2 %), co potwierdza zdolność Grupy do szybkiego zwiększenia wolumenu produkcji, wspierającą jej pozycję konkurencyjną.

Udział eksportu w przychodach wzrósł do 3,2% wobec 3,1% rok wcześniej. Węgiel, sprzedawany zarówno za pośrednictwem pośredników, jak i bezpośrednio przez Spółkę, trafił przede wszystkim na Ukrainę i do Słowacji.

Sprzedaż węgla do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. i Enea Elektrownia Połaniec S.A. odpowiadała za około 73 % łącznych przychodów LW Bogdanka, o 7 p.p. więcej niż przed rokiem. 17 czerwca 2026 r. LW Bogdanka zawarła aneksy do wieloletnich umów na dostawy węgla energetycznego z oboma odbiorcami. Obejmują one zwiększenie o ok. 6% wolumenu dostaw do Enea Wytwarzanie w 2026 r. w porównaniu z poziomem objętym ostatnim raportem spółki z grudnia 2025 r. oraz modyfikację harmonogramów dostaw do Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec, w tym dostaw realizowanych transportem kolejowym przez Bogdankę.

Wartość wieloletniej umowy z Enea Wytwarzanie na lata 2017–2036 wzrosła szacunkowo do 25,64 mld zł netto, a wartość umowy w okresie 2026–2036, bez dodatkowych opcji, wynosi obecnie szacunkowo 12,59 mld zł netto. Oznacza to wzrost odpowiednio o 0,4% i 0,9% w porównaniu z wartościami raportowanymi w grudniu 2025 r. Wartość wieloletniej umowy z Enea Elektrownia Połaniec, obowiązującej do 2033 r., pozostała bez zmian.

Inwestycje i wyniki finansowe

W I półroczu 2026 r. GK LW Bogdanka przeznaczyła na inwestycje łącznie ok. 372,8 mln zł, co odpowiada 45,5% tegorocznego planu CAPEX. Aż 258,6 mln zł, czyli 69,4% poniesionych nakładów, skierowano na rozwój nowych wyrobisk i modernizację istniejących. W I połowie roku wykonano łącznie 10 994 mb wyrobisk, w tym 10 502 mb o charakterze inwestycyjnym.

Po sześciu miesiącach 2026 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży LW Bogdanka wyniosły 1,36 mld zł (-10,4% r/r). W samym II kwartale wyniosły 661,6 mln zł, o 1,2% więcej niż w II kwartale 2025 r.

Wynik EBITDA Grupy zmniejszył się o 72,3%, do 113,04 mln zł, a wynik operacyjny EBIT obniżył się o 97,7%, do 7,19 mln zł. Zysk netto wyniósł 5,09 mln zł (-98,1% r/r). Na dynamikę wyników istotnie wpłynęła wysoka baza porównawcza w I półroczu 2025 r. LW Bogdanka rozpoznała jednorazowe odszkodowanie w wysokości 144,85 mln zł, które podwyższyło wynik tego okresu. Jednocześnie w II kwartale 2026 r. LW Bogdanka wypracowała 87,85 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 544,6% r/r.

Marża EBITDA wyniosła 8,3%, o 18,5 p.p. mniej niż rok wcześniej, a marża EBIT 0,5%, wobec 20,4% rok wcześniej. Sytuacja płynnościowa Grupy pozostała stabilna. W samym II kwartale marża EBITDA wyniosła 13,3% (+11,2 p.p. r/r), a marża EBIT 4,8% (+9,8 p.p. r/r).