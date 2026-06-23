Górnictwo

Najlepsza polska kopalnia już po wizycie studyjnej dotyczącej rozwoju terenów inwestycyjnych

Przedstawiciele LW Bogdanka, gminy Łęczna oraz Agencji Rozwoju Przemysłu uczestniczyli w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku. Jej celem było poznanie praktycznych doświadczeń związanych z tworzeniem parków przemysłowych, przygotowaniem terenów inwestycyjnych oraz budową infrastruktury niezbędnej do przyciągania nowych inwestorów. 

Monika Krezel

Monika Krężel

23 czerwca 2026, 07:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: LW Bogdanka

Wizyta studyjna przedstawicieli kopalni na Dolnym Śląsku

fot: LW Bogdanka

Przedstawiciele LW Bogdanka, gminy Łęczna oraz Agencji Rozwoju Przemysłu uczestniczyli w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku. Jej celem było poznanie praktycznych doświadczeń związanych z tworzeniem parków przemysłowych, przygotowaniem terenów inwestycyjnych oraz budową infrastruktury niezbędnej do przyciągania nowych inwestorów. 

Pierwszym punktem programu była wizyta w Parku Przemysłowym Miękinia-Kadłub oraz spotkanie w Urzędzie Miejskim w Miękini. Uczestnicy zapoznali się z procesem tworzenia parku, który rozpoczął się w 2008 roku i obejmował m.in. zagospodarowanie terenów, przygotowanie planistyczne, rozwój układu drogowego, kolejowego oraz zapewnienie dostępu do mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu. 

Kolejnym etapem była wizyta w Euro-Parku Kobierzyce, gdzie zaprezentowano funkcjonowanie rozwiniętej strefy przemysłowej, w tym rozwiązania dotyczące infrastruktury drogowej, zasilania energetycznego oraz retencji wody. 

- Na zakończenie uczestnicy odwiedzili zakład LG Energy Solution Wrocław, gdzie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem jednej z hal produkcyjnych dużego inwestora przemysłowego. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i zebrania praktycznych wniosków, które mogą być pomocne przy planowaniu działań związanych z rozwojem gospodarczym regionu Łęcznej oraz przygotowaniem terenów pod nowe inwestycje - informuje LW Bogdanka w komunikacie.

Wizyta miała miejsce 17 czerwca.

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