Nagrodzono najlepszych sportowców z województwa śląskiego

Najlepsi sportowcy z woj. śląskiego nagrody odebrali w piątek, 10 lipca 2026 r., podczas uroczystości na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wyróżnienia wręczył laureatom Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. W tym roku do 112 sportowców z regionu trafiło łącznie prawie 200 tys. zł. Ze względu na dużą liczbę wniosków i chęć uhonorowania najlepszych, zarząd województwa śląskiego niemal dwukrotnie zwiększył pierwotną kwotę przeznaczoną na wyróżnienia.

- Pracując na co dzień nad swoim talentem, nad swoimi umiejętnościami, nie tylko kształtujecie charakter i rywalizujecie w duchu fair play, ale jesteście wzorem i inspiracją dla innych sportowców, młodych ludzi, którzy podobnie jak wy mają marzenia, by sięgać po laury na największych sportowych arenach świata - podkreślił Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.:

Zuzanna Cieślar - 2 miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów w szabli

Angelika Wątor – 2 miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Świata w szabli

Valerii Vichev – 3 miejsce na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie K-4 500m

Jakub Kramarczyk - 2 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w pływaniu

Julia Leszczyńska - drużynowe 3 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w tenisie stołowym

Wojciech Witecki - 3 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w pływaniu

Nagrody marszałka województwa śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe są corocznym wyróżnieniem przyznawanym od 2009 roku dla sportowców reprezentujących kluby z naszego regionu, mogących pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski juniorów oraz dla zawodników, którzy uzyskali w swojej dyscyplinie wynik będący rekordem świata.

Wśród nagrodzonych tym wyróżnieniem znaleźli się w przeszłości m.in. Adam Małysz, Justyna Kowalczyk oraz Piotr Żyła. Każdego roku oprócz nagród finansowych laureaci otrzymują również pamiątkowe dyplomy oraz czeki.

