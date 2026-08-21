Nadzwyczajne walne zgromadzenie firmy Enea przyjęło uchwałę ws. podziału spółki poprzez wyodrębnienie obszaru sprzedaży do odrębnego podmiotu pod nazwą Enea Sprzedaż - poinformowała w czwartek Enea. Dodała, że nowa spółka skoncentruje się na rozwoju oferty i obsłudze klientów.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa

Nadzwyczajne walne zgromadzenie firmy Enea przyjęło uchwałę ws. podziału spółki poprzez wyodrębnienie obszaru sprzedaży do odrębnego podmiotu pod nazwą Enea Sprzedaż - poinformowała w czwartek Enea. Dodała, że nowa spółka skoncentruje się na rozwoju oferty i obsłudze klientów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o podziale spółki przy praktycznie jednomyślnym poparciu akcjonariuszy, przekraczającym 99,99 proc. oddanych głosów. Decyzja otwiera kolejny etap procesu, którego formalne zakończenie będzie możliwe po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpi w IV kwartale 2026 r. - poinformowała w czwartek Enea.

Dodała, że po zakończeniu procesu wydzielenia, nowa spółka pod nazwą Enea Sprzedaż skoncentruje się na rozwoju oferty, obsłudze klientów B2C i B2B, cyfryzacji procesów sprzedażowych oraz budowaniu nowoczesnych kompetencji handlowych. Enea S.A. będzie z kolei pełnić rolę centrum strategiczno-zarządczego całej grupy.

Zgodnie z komunikatem firmy, celem tego procesu jest “większa specjalizacja kompetencji sprzedażowych“, usprawnienie modelu zarządzania oraz lepsze dopasowanie organizacji do zmieniającego się rynku energii. Ma to też wzmocnić zdolność grupy do rozwijania m.in. produktów i usług.

Enea podkreśliła przy tym, że obowiązujące umowy i dotychczasowe kanały kontaktu dla klientów będą działać bez zmian, a klienci będą na bieżąco informowani o kolejnych etapach procesu.

Zmiana zwiększy przejrzystość modelu biznesowego Grupy i wzmocni odpowiedzialność poszczególnych obszarów działalności. Wydzielenie sprzedaży jest także elementem dostosowania modelu funkcjonowania Grupy Enea do standardów rynkowych, w których wyspecjalizowane spółki sprzedażowe odpowiadają za rozwój relacji z klientami i ofertę handlową - podkreśliła firma.

Jak informowała Enea 10 sierpnia na zmiany w strukturze grupy kapitałowej Enei zgodę wyraziła Rada Ministrów. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Enei. Spółka przeniesie część majątku na Enea Power & Gas Trading w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Plan połączenia spółki uzgodniły we wrześniu 2025 r.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.