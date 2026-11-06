Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Robert Nowak spotkał się 4 i 5 listopada 2026 r. z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez poznański urząd. Głównym tematem rozmów było poprawianie bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie działalności wydobywczej do zmieniających się wymogów prawnych — informuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG).

Spotkanie OUG w Poznaniu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Robert Nowak spotkał się 4 i 5 listopada 2026 r. z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez poznański urząd. Głównym tematem rozmów było poprawianie bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie działalności wydobywczej do zmieniających się wymogów prawnych — informuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG).

Bezpieczeństwo i wypadkowość

Podczas spotkań omówiono statystyki wypadkowości w górnictwie w latach 2025–2026. WUG wskazał, że analizowano je w kontekście działań nadzorczych OUG w Poznaniu, w tym najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.

Urząd podkreślił, że celem takich rozmów jest budowanie trwałej kultury bezpieczeństwa w zakładach górniczych. Przedsiębiorcy i kierownicy ruchu zostali także zachęceni do eliminowania zagrożeń zanim doprowadzą one do wypadku lub poważniejszej awarii.

Gospodarowanie złożami

Drugim ważnym wątkiem były kwestie wymagające poprawy w gospodarowaniu złożami kopalin podczas eksploatacji. WUG zwrócił uwagę, że właściwe wykorzystanie złóż oraz zgodność prac wydobywczych z dokumentacją i przepisami mają bezpośrednie znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla racjonalnej gospodarki surowcami.

Nowa „dyrektywa maszynowa”

Uczestnicy omówili również obowiązki przedsiębiorców i kierowników ruchu wynikające z nowej „dyrektywy maszynowej”, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230. Przepisy te zastąpią dotychczasową dyrektywę maszynową 2006/42/WE i zaczną obowiązywać w Polsce oraz pozostałych krajach UE 20 stycznia 2027 r.

Nowe regulacje dotyczą wprowadzania do obrotu bezpiecznych maszyn, obejmują także zagrożenia związane z nowymi technologiami i przewidują m.in. ocenę zgodności przez osobę trzecią dla wybranych kategorii maszyn wysokiego ryzyka.

Zmiany w przepisach wykonawczych

W spotkaniach poruszono także niedawne i planowane zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dotyczyły one przede wszystkim kwalifikacji oraz ośrodków szkoleniowych.

WUG zaznaczył, że przekazanie tych informacji przedsiębiorcom i kierownikom ruchu ma pomóc w przygotowaniu zakładów górniczych do nadchodzących zmian i zapewnieniu pełnej zgodności działalności wydobywczej z obowiązującym porządkiem prawnym.

