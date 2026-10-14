Górnictwo

Nadzór górniczy o wypadkach w górnictwie i kadrach w branży

W Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie z udziałem kierownictwa okręgowych urzędów górniczych. Tematem było cyberbezpieczeństwo i organizacja pracy w kopalniach. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej Grzegorz Gogolok. Wydarzenie miało miejsce 12 października.

Monika Krezel

Monika Krężel

14 października 2026, 12:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Tematem spotkania były też górnicze kadry

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie z udziałem kierownictwa okręgowych urzędów górniczych. Tematem było cyberbezpieczeństwo i organizacja pracy w kopalniach. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej Grzegorz Gogolok. Wydarzenie miało miejsce 12 października.

Rozmawiano o cyberbezpieczeństwie w nadzorze górniczym w kontekście unijnej dyrektywy NIS2, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz aktu w sprawie cyberodporności (Cyber Resilience Act) - poinformował Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Kolejnym punktem spotkania była analiza statystyk wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie za lata 2024–2026, ze szczególnym uwzględnieniem niedawno zaistniałych wypadków śmiertelnych oraz poparzeń łukiem elektrycznym, których przyczyny przybliżyli dyrektorzy urzędów z Rybnika i Wrocławia oraz przedstawiciel WUG.

Poza tym dyrektorzy poszczególnych jednostek przedstawili uchybienia w organizacji pracy w kopalniach, wskazując zwłaszcza na braki w kwalifikacjach kadry oraz niewystarczającą liczebność zespołów wykonujących poszczególne prace.

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