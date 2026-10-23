Górnictwo

Nadzór górniczy o fedrowaniu pod terenami Mikołowa. Było spotkanie

22 października w Urzędzie Miasta Mikołów odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

Monika Krezel

Monika Krężel

23 października 2026, 18:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kopalni Bolesław Śmiały

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

22 października w Urzędzie Miasta Mikołów odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów.

Podczas obrad podsumowano realizację uchwał z poprzedniego posiedzenia oraz wysłuchano sprawozdań kopalń Bolesław Śmiały, Ruda i Budryk z zakresu dokonanej i planowanej eksploatacji, jej wpływu na powierzchnię oraz postępów w usuwaniu szkód górniczych - informuje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Jak podaje WUG, ważnym elementem spotkania było wystąpienie burmistrza Miasta Mikołów, który przedstawił informację o występujących szkodach i procesie ich naprawy, a także zwrócił uwagę na zgłaszane sygnały zaniepokojenia mieszkańców Mikołowa oraz sołectw Bujaków, Paniowy i Borowa Wieś w związku z odczuwanymi wstrząsami wysokoenergetycznymi, generowanymi przez ruch zakładów górniczych.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Mikołowa, Polskiej Grupy Górniczej (w tym Oddziałów KWK Ruda i KWK Bolesław Śmiały) oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej (w tym KWK Budryk).

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