Nadal trudna sytuacja w czechowickiej Silesii

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że wypłaty zasiłków chorobowych dla pracowników Silesii ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualna produkcja i zbyt surowca nie pozwalają jeszcze na płynne regulowanie wszystkich zobowiązań finansowych kopalni.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że wypłaty zasiłków chorobowych dla pracowników Silesii ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Chcę zgłosić rażące łamanie praw pracowniczych oraz celową dyskryminację osób przebywających na zwolnieniach lekarskich w kopalni Silesia, dzierżawionej przez spółkę BUMECH” – piszą do nas osoby zatrudnione w czechowickim zakładzie górniczym.

„Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich są przy wypłatach całkowicie pomijane i odcinane od środków do życia. Podczas, gdy pracownicy liniowi otrzymują mniejsze lub większe transze, na konta chorych pracowników w oficjalnym terminie nie wpływa ani jedna złotówka” – czytamy w liście nadesłanym przez innego pracownika.

„BUMECH w oficjalnych komunikatach rozsyłanych masowo na telefony załogi chwali się rzekomymi próbami normalizacji sytuacji, walką z trudnymi warunkami geologicznymi w ścianie i opadami stropu. W rzeczywistości firma bezprawnie przerzuca ryzyko gospodarcze na pracowników i ratuje swoją płynność finansową kosztem załogi, płacąc pensje w niewielkich ratach” – oto treść kolejnego listu.

Z informacji, które otrzymaliśmy z czechowickiej Silesii wynika, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przeprowadził w ostatnim czasie kontrolę. Prowadzona jest też kontrola nadzoru górniczego.

W sprawie zaległości w wypłatach dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich poinformowano redakcję nettg.pl, że pracodawca występuje do ZUS z wnioskami o wypłatę zasiłków chorobowych. Trwają właśnie stosowne procedury administracyjne. ZUS ma przejąć na siebie wypłatę zasiłków od pracodawcy z uwagi na trudną sytuacje finansową płatnika.

Poinformowano na także o uregulowaniu wypłat z tytułu umowy o prace za sierpień br. zwracając uwagę na fakt, że aktualna produkcja i zbyt surowca nie pozwalają jeszcze na płynne regulowanie wszystkich zobowiązań, np. z tytułu dostaw prądu.

O sytuacji w kopalni Silesia będziemy na bieżąco informować.