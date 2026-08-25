Kraj i Świat

Na Wall Street sesja z przewagą spadków

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu będą kwartalne wyniki Nvidii oraz wystąpienie prezesa Fed Kevina Warsha.

Pap

25 sierpnia 2026, 07:20
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Gospodarka USA jest rozchwiana

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu będą kwartalne wyniki Nvidii oraz wystąpienie prezesa Fed Kevina Warsha.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 53.417,16 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,28 proc. i wyniósł 7.652,86 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,77 proc. do 25.980,19 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,71 proc. i wynosi 2.996,54 pkt.

Indeks VIX rośnie o 4,69 proc., do 15,84 pkt.

Podczas poniedziałkowej sesji na wartości traciły akcje producentów półprzewodników. W dół po kilka procent szły m.in. Micron Technology, Advanced Micro Devices i Broadcom.

Inne akcje spółek technologicznych również spadły. Coherent i Lumentum spadły odpowiednio o 4 i 3 proc., podczas gdy Sandisk spadł o 6 proc. Zniżkowały też Corning i Seagate Technology.

W tym tygodniu uwaga rynków skupi się na środowym raporcie Nvidii za II kwartał, co będzie kolejnym testem dla branży sztucznej inteligencji po tym, jak niektóre firmy zajmujące się infrastrukturą AI odnotowały dobre wyniki.

Bloomberg News poinformował w sobotę, że niektórzy z największych klientów firmy Nvidia dowiedzieli się, iż ceny serwerów wyposażonych w układy AI wzrosną w wielu przypadkach o ponad 15 proc. Analitycy spodziewają się niemal dwukrotnego wzrostu kwartalnych przychodów spółki do około 92 mld USD.

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