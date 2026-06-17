Na Wall Street przewaga spadków, Dow tuż przy poziomie 52 tys. pkt

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków głównych indeksów, a inwestorzy przenosili się z sektora producentów układów scalonych do spółek cyklicznych w efekcie spadku cen ropy naftowej. Dow Jones w ciągu sesji po raz pierwszy w historii przekroczył na krótko poziom 52.000 punktów.

Geopolityka rządzi giełdą i to się nie zmienia

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków głównych indeksów, a inwestorzy przenosili się z sektora producentów układów scalonych do spółek cyklicznych w efekcie spadku cen ropy naftowej. Dow Jones w ciągu sesji po raz pierwszy w historii przekroczył na krótko poziom 52.000 punktów.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 328 punktów, czyli o 0,64 proc. i wyniósł 51.999,67 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,57 proc. i wyniósł 7.511,35 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 1,15 proc. do 26.376,34 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,95 proc. i wynosi 2.937,2 pkt.

Indeks VIX rośnie o 1,36 proc., do 16,42 pkt.

We wtorek akcje wielu spółek z branży chipów zanotowało spadki, co spowodowało spadek indeksu Nasdaq, na którym dominują spółki technologiczne.

Akcje Advanced Micro Devices spadły o ponad 5 proc., Broadcom i Micron Technologystraciły po ponad 3 proc. każdy. Nvidia zniżkowała ponad 1 proc.

Po spadku cen ropy naftowej akcje Caterpillar przewodziły zwyżkom firm z branży przemysłowej. Zyskały one na wartości ponad 2 proc.

Rosły również banki, w tym JPMorgan, który na koniec dnia zyskał ponad 3 proc.