Na tle średniej unijnej bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość

Dokładnie 75 proc. Europejczyków uważa, że Unia to stabilne miejsce w niespokojnym świecie. To o osiem punktów procentowych więcej niż jesienią 2025 r. – podało Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie

74 proc. Europejczyków uważa członkostwo swojego kraju w UE za korzystne. Jest to najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek odnotowano w badaniu Eurobarometru dla tego pytania, odkąd zadano je po raz pierwszy w 1983 r., równy jedynie rezultatowi z 2025 r.

68 proc. Europejczyków sądzi, że Unia powinna w przyszłości odgrywać większą rolę w ochronie obywateli przed globalnymi kryzysami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Stawić czoło globalnym wyzwaniom

Z kolei 73 proc. respondentów chce, by Unia dysponowała większymi środkami, które pozwoliłyby jej stawić czoło globalnym wyzwaniom.

W okresie rosnących obaw gospodarczych Europejczycy doceniają, że Unia promuje pokój, bezpieczeństwo i współpracę oraz umożliwia dobrą jakość życia.

Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometr Parlamentu Europejskiego, opublikowanego w ub. tygodniu, Europejczycy postrzegają Unię jako bezpieczną przystań w obliczu niepewności geopolitycznej. Zdaniem 75 proc. respondentów Unia jest ostoją w niespokojnym świecie. To o osiem punktów procentowych więcej niż w badaniu przeprowadzonym w październiku i listopadzie 2025 roku i roku i drugi najwyższy wynik w ostatniej dekadzie.

W Polsce przekonanie, że Unia jest ostoją stabilności w niespokojnym świecie, jest jeszcze silniejsze niż średnio w UE. Z takim stwierdzeniem zgadza się 77 proc. respondentów w Polsce, o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. 44 proc. badanych w Polsce uważa, że w przyszłości rola Unii w ochronie obywateli przed globalnymi kryzysami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa powinna być większa, a 39 proc. – że powinna pozostać taka sama.

Pesymizm narasta

Ostatnie wydarzenia na świecie pogłębiły pesymistyczne nastawienie Europejczyków do przyszłości świata: 58 proc. respondentów widzi ją w czarnych barwach. Optymistami jest 38 proc.. Od jesieni 2025 r. odsetek osób nastawionych pesymistycznie do przyszłości świata wzrósł o sześć punktów procentowych. Ogólny nastrój obywateli waha się między niepewnością (44 proc.) a nadzieją (43 proc.), tak badani opisywali najczęściej swój obecny stan umysłu.

Na tle średniej unijnej Polacy patrzą bardziej optymistycznie w przyszłość. 63 proc. respondentów w Polsce optymistycznie ocenia przyszłość świata, 74 proc. – przyszłość Unii, 80 proc. – przyszłość kraju, a 88 proc. – swoją przyszłość i przyszłość swojej rodziny. Najczęściej wskazywanym stanem umysłu w Polsce jest nadzieja, którą wybrało 42 proc. badanych. Niepewność wskazało 29 proc. respondentów, czyli wyraźnie mniej niż średnio w UE.

W dobie dynamicznych zmian na świecie i zmieniających się sojuszy 74 proc. Europejczyków postrzega członkostwo w Unii jako korzystne, rekordowy wynik, który wcześniej odnotowano jedynie w 2025 r. Respondenci uznali wkład Unii w ochronę pokoju i poprawę bezpieczeństwa za główną i rosnącą korzyść płynącą z członkostwa. Wartości te wskazało 40 proc. badanych, o trzy punkty procentowe więcej niż wiosną 2025 r. Na drugim miejscu znalazła się zacieśniona współpraca między państwami członkowskimi (34 proc.).

W Polsce pozytywna ocena członkostwa w Unii jest wyższa niż wynik ogólnounijny. 86 proc. respondentów uważa, że Polska skorzystała na członkostwie w UE. Jako najważniejsze korzyści Polacy wskazują nowe możliwości zatrudnienia (36 proc.), wkład Unii w ochronę pokoju i wzmacnianie bezpieczeństwa (33 proc.), wzrost gospodarczy (30 proc.) oraz poprawę standardu życia (27 proc.).

Wysokie oczekiwania wobec Unii w zakresie niezależności geopolitycznej

Obywatele uważają, że aby wzmocnić swoją pozycję na świecie, Unia powinna skupić się na obronności i bezpieczeństwie (39 proc.) oraz niezależności energetycznej (35 proc.). Tę drugą kwestię wskazało o sześć punktów procentowych więcej badanych niż jesienią 2025 r. Na trzecim miejscu obszarów priorytetowych, które służą wzmocnieniu pozycji Unii na świecie, uplasowały się konkurencyjność i gospodarka.

W Polsce najczęściej wskazywanym obszarem, na którym Unia powinna się skupić, aby wzmocnić swoją pozycję na świecie, są obronność i bezpieczeństwo. Wskazało je 48 proc. respondentów w Polsce, czyli wyraźnie więcej niż średnio w UE. Na kolejnych miejscach znalazły się niezależność energetyczna oraz bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo – po 35 proc.

W obliczu licznych wyzwań obywatele chcą, by Unia zintensyfikowała swoje działania: 68 proc. Europejczyków sądzi, że Unia powinna bardziej angażować się w ochronę obywateli przed globalnymi kryzysami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Znaczna większość Europejczyków – 90 proc. – chciałaby, by państwa członkowskie były bardziej zjednoczone w obecnej sytuacji, i uważa, że Unia powinna działać na rzecz poszanowania prawa międzynarodowego przez wszystkie kraje. Co więcej, 73 proc. respondentów chce, by dysponowała większymi środkami, które pozwoliłyby stawić czoła globalnym wyzwaniom.

Dobra jakość życia a strach przed jej spadkiem

Badanie Eurobarometr z wiosny 2026 r. pokazuje, jak obywatele postrzegają jakość życia w Unii. Ogólnie rzecz biorąc, widzą ją w pozytywnym świetle: 83 proc. respondentów deklaruje, że są zadowoleni z jakości życia. 17 proc. jest przeciwnego zdania. Odsetek osób zadowolonych wynosi jednak 69 proc. wśród tych, którzy od czasu do czasu mają trudności z opłaceniem rachunków, i zaledwie 40 proc. wśród osób, które przez większość czasu borykają się z takimi problemami. Za główne elementy wpływające na jakość życia uznaje się zdrowie fizyczne i psychiczne (51 proc.) oraz sytuację finansową (49 proc.).

Respondenci w Polsce jeszcze częściej niż ogół Europejczyków deklarują zadowolenie z jakości życia: 93 proc. wobec 83 proc. średnio w UE. Jednocześnie 76 proc. badanych w Polsce uważa, że w ostatnich 12 miesiącach ich jakość życia się nie zmieniła, 14 proc. – że się poprawiła, a 9 proc. – że się pogorszyła. Zdaniem respondentów w Polsce największą poprawę jakości życia przyniosłyby zmiany w sytuacji finansowej i możliwości pokrycia kosztów codziennego życia oraz w jakości i dostępności opieki zdrowotnej.

Prawie trzy na dziesięć osób – 29 proc. – spodziewa się, że ich poziom życia pogorszy się w nadchodzących latach. Połowa uważa, że pozostanie taki sam, a 18 proc. oczekuje poprawy. Obawę przed spadkiem poziomu życia najwyraźniej widać we Francji (44 proc.), Portugalii (39 proc.) oraz Austrii i Niemczech (po 38 proc.).

Inflacja najbardziej palącą kwestią; Europejczycy domagają się działań Parlamentu

Na pytanie o najpilniejsze kwestie, na których powinien skupić się Parlament, Europejczycy najczęściej wskazywali usprawnienie gospodarki. Najważniejsze priorytety to według nich inflacja, rosnące ceny i koszty utrzymania. Te zagadnienia wskazało 47 proc. respondentów – o sześć punktów procentowych więcej niż jesienią 2025 r. Kwestie te wysunęły się na prowadzenie już w poprzednich edycjach badania. Obecnie zyskały jeszcze na znaczeniu. Wyprzedziły inne ważne zagadnienia aż o 12 punktów procentowych. Kolejne miejsca zajmują gospodarka i tworzenie miejsc pracy (35 proc.) oraz obronność i bezpieczeństwo (34 proc.).

W Polsce najczęściej wskazywanym priorytetem dla Parlamentu Europejskiego są obronność i bezpieczeństwo UE – 44 proc.. Na kolejnych miejscach znalazły się inflacja, rosnące ceny i koszty utrzymania – 41 proc,, zdrowie publiczne – 32 proc. oraz gospodarka i tworzenie miejsc pracy – 31 proc.

Unia i jej parlament – odporna demokracja

W wiosennym badaniu Eurobarometr ogólne wskaźniki mierzące poparcie dla Unii i Parlamentu Europejskiego utrzymały się na stałym poziomie. Na uwagę zasługuje jeden wyjątek: 59 proc. respondentów wyraziło zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w Unii, co stanowi wzrost o pięć punktów procentowych od listopada 2025 r i odpowiada najwyższemu poziomowi w historii z 2022 r.