Na stacjach znów drożej? Właściciele diesli w najgorszej sytuacji

Jak w tym tygodniu będą kształtować się ceny paliw? Jest najnowsza prognoza.

Jak w tym tygodniu będą kształtować się ceny paliw? Jest najnowsza prognoza.

Napięta sytuacja na świecie i zawirowania geopolityczne mają duży wpływ na wzrost cen ropy. Przyczyniają się do tego ograniczenia produkcji w Zatoce Meksykańskiej, ataki jemeńskich Huti na saudyjskie statki i trwający wciąż konflikt USA-Iran. To wszystko wpływa na cenę ropy, która obecnie oscyluje ona w okolicach 100 dolarów za baryłkę, co przekłada się na wysokie ceny na stacjach paliw.

Kto zapłaci najwięcej?

Analitycy biura maklerskiego Reflex piszą w swoim raporcie, że jeśli cena ropy Brent będzie wynosić ok. 98 dolarów za baryłkę, jak pod koniec ubiegłego tygodnia, to wpłynie to na ceny paliw.

Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 za litr. Benzyna Pb95 może kosztować średnio 7,40–7,45 zł za litr – czytamy w raporcie.

Biuro publikuje też prognozę na najbliższe dni:

Benzyna bezołowiowa 95: 7,45 zł/l (+0,07 zł/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 8,30 zł/l (+0,12 zł/l)

Olej napędowy: 8,20 zł/l (+0,40 zł/l)

Autogaz: 3,16 zł/l (0,00 zł/l)

Taka prognoza oznacza, że po kilku obniżkach autogaz ponownie będzie jedynym paliwem, którego ceny w najbliższych dniach nie powinny wzrosnąć.