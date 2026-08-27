Na siedzibę uniwersytetu wybrano Radzionków, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy - to miasto łączy w swojej historii zarówno energetykę, jak i górnictwo. Słynie ponadto z przysłowiowej, śląskiej gościnności.

Na siedzibę uniwersytetu wybrano Radzionków, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy - to miasto łączy w swojej historii zarówno energetykę, jak i górnictwo. Słynie ponadto z przysłowiowej, śląskiej gościnności.

W Radzionkowie już za kilkanaście dni otworzy swoje podwoje kolejna na Śląsku wyższa uczelnia. Jest oczywiście w tych słowach trochę przesady, ponieważ chodzi o tzw. Uniwersytet III Wieku, ale plany jego pomysłodawców i organizatorów są ciekawe. Podczas kolejnych spotkań i wykładów będzie można dowiedzieć się wiele o historii przemysłu wydobywczego i energetyce, a więc o wielkim, przemysłowym Śląsku i przemianach, które te gałęzie gospodarki przechodzą.

- Nowy Uniwersytet III Wieku o profilu energetyczno-górniczym ma na celu stworzenie miejsca, w którym zawodowcy związani z górnictwem i energetyką będą mogli pogłębiać wiedzę o historii śląskiego przemysłu oraz współczesnych wyzwaniach technologicznych. To inicjatywa wyjątkowa w skali regionu – łączy bowiem śląskie dziedzictwo z aktualnymi tematami transformacji górniczej i energetycznej. Ważną częścią tej inicjatywy edukacyjnej i towarzyskiej będą portrety osób, które odcisnęły swój ślad na śląskiej energetyce i górnictwie – wyjaśnia dr Łukasz Zimnoch, prezes Stowarzyszenia WRAZIDLOK, jeden z pomysłodawców powołania Uniwersytetu III Wieku.

Na siedzibę Uniwersytetu wybrano Radzionków, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy - to miasto łączy w swojej historii zarówno energetykę, jak i górnictwo. Słynie ponadto z przysłowiowej, śląskiej gościnności. Swoją działalność rozpocznie korzystając z sali konferencyjnej w budynku nowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy dworcu PKP Radzionków-Rojca.

- W pobliżu znajduje się węzeł komunikacyjny i wygodne parkingi. Cieszymy się z faktu, że rozpoczynamy w Radzionkowie będącym miejscem symbolicznym, które pamięta zarówno epokę wielkiego przemysłu, jak i współczesną transformację energetyczną. To idealna przestrzeń do rozmowy o dziedzictwie, przyszłości i edukacji – dodaje dr. Łukasz Zimnoch.

Grupa inicjatywna zaprasza zatem na inauguracyjne spotkanie rodzącego się Uniwersytetu III Wieku Energetyczno–Górniczego w Radzionkowie, które odbędzie się 9 września o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie.

Będzie o hrabim Fryderyku Wilhelmie von Redenie

Zajęcia rozpocznie prelekcja o hrabim Fryderyku Wilhelmie von Redenie – wybitnym strategu gospodarczym, który stworzył fundamenty nowoczesnego przemysłu na Śląsku. Jego wizja i konsekwencja sprawiły, że region stał się jednym z najważniejszych ośrodków górniczo‑hutniczych w Europie. Prelekcję wygłosi Krzysztof Lewandowski, autor fabularyzowanej powieści o hrabim „Zdrajca z pomnika”.

Przywołane zostaną ponadto postacie związanych z lokalną historią przemysłu – zwłaszcza tych, którzy rozwijali górnictwo i energetykę w XIX i XX w. Wspomniana zostanie m.in. działalność rodów przemysłowych oraz liderów transformacji industrialnej.

Nie zabraknie też rozmów o współczesnych wyzwaniach energetycznych – bezpieczeństwie energetycznym, nowych technologiach, transformacji i roli seniorów jako świadków przemian, które w ciągu jednego pokolenia zmieniły oblicze Śląska. Spotkanie zakończy się rozmowami nieformalnymi – jak zapewniają dalej organizatorzy - przy najlepszym kołocu na Śląsku.

Uniwersytet to forma zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dorosłych osób, najczęściej w wieku dojrzałym, organizowana zwykle przy uczelniach, domach kultury, fundacjach lub stowarzyszeniach. Nie działa jak klasyczne studia. Nie ma egzaminów, zaliczeń ani uzyskiwania dyplomu w sensie akademickim. Chodzi o uczenie się z ciekawości i dla przyjemności, każdy student w swoim tempie, wysłuchując wykładów i zadając pytania. UTW z założenia są być dostępne i przyjazne, dlatego zapisy nie wymagają wykształcenia kierunkowego, matury ani doświadczenia. Są z reguły ukierunkowane na osoby w wieku dojrzałym, ale często w zajęciach uczestniczą również osoby, które jeszcze pracują.

Z kolei Stowarzyszenie Wrazidlok zrzesza ludzi ciekawych otaczającego ich świata, zwłaszcza historii Śląska i przemysłu. To także sprawni organizatorzy wydarzeń promujących uroki Śląska. Na przełomie kilku minionych lat Wrazidloki poprowadziły tysiące ciekawskich do miejsc związanych z historią górnictwa i dawnego przemysłu, zarówno znanych, jak i tych, o których dawno już zapomniano.