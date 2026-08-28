Kraj i Świat

Na podwyżce CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych budżet ma zyskać blisko 7 mld zł

Prawie 7 mld zł w trzy lata ma przynieść budżetowi podwyżka podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych - poinformowało MF w odpowiedzi na pytania PAP. Podwyżka ma wejść w życie od przyszłego roku.

Pap

28 sierpnia 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

fot: Ministerstwo Finansów

Prawie 7 mld zł w trzy lata ma przynieść budżetowi podwyżka podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych - poinformowało MF w odpowiedzi na pytania PAP. Podwyżka ma wejść w życie od przyszłego roku.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego. W projekcie ma zostać zapisana podwyżka stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro w 2027 r. ma wzrosnąć do 30 proc. z 19 proc. obecnie. W roku 2028 stawka miałaby wynieść 26 proc., a w roku 2029 - 23 proc. W 2030 r. miałby nastąpić powrót do podstawowej stawki CIT.

Szacunki resortu

"Szacuje się, że projektowane w ustawie o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego podwyższenie stawki CIT dla firm energetycznych i paliwowych wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu państwa: w 2027 r. o 2830 mln zł, w 2028 r. o 2547 mln zł, w 2029 r. o 1566 mln zł" - napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP o skutki finansowe ustawy.

Oznacza to, że łącznie w ciągu 3 lat podwyżka stawek CIT ma dać budżetowi ponad 6,94 mld zł.

Nowe stawki podatkowe miałyby objąć firmy o przychodach powyżej 50 mln euro, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, obrotem paliwem gazowym lub obrotem gazem ziemnym z zagranicą, handlem ropą naftową, wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, a także dystrybucją energii elektrycznej przez największe podmioty i przesyłaniem energii elektrycznej.

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