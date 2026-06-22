Górnictwo

Na konta górników ma wpłynąć dzisiaj dodatkowa nagroda roczna

Związki zawodowe działające w KGHM przypominają, że 22 czerwca ma zostać wypłacona dodatkowa nagroda roczna za 2025 rok. 9 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki.

Monika Krezel

Monika Krężel

22 czerwca 2026, 07:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł

fot: KGHM

Związki zawodowe działające w KGHM przypominają, że 22 czerwca ma zostać wypłacona dodatkowa nagroda roczna za 2025 rok. 9 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki.

Już w maju związki zawodowe działające w KGHM Polska Miedź poinformowały w mediach społecznościowych, ile może wynosić i kiedy zostanie wypłacona nagroda roczna za 2025 r. Związkowcy podkreślali, że wypłata zostanie zrealizowana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego spółki za 2025 r.

„Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice” informuje, że w dniu 09-06-2026 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki. Informujemy, że dodatkowa nagroda roczna za 2025 r. zostanie wypłacona w dniu 22-06-2026 r.” – czytamy w mediach społecznościowych „Solidarności” KGHM Polska Miedź O/ZG Polkowice – Sieroszowice.

Związkowcy przypominają, że szacowana część wypłaty wynosi 11,5 proc. podstawy naliczenia, co w praktyce oznacza, że dodatkowa nagroda roczna za 2025 r. wynosić będzie ok. 180 proc. pensji miesięcznego wynagrodzenia.

W 2025 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła zysk netto na poziomie 3,7 mld zł, co jest wynikiem o 28 proc. lepszym w porównaniu do 2024 roku. Zysk operacyjny EBITDA wyniósł 10,3 mld zł (+22 proc. r/r), z czego 48 proc. wypracowały aktywa zagraniczne. Przychody Grupy były stabilne i osiągnęły ponad 36 mld zł. Produkcja miedzi płatnej ukształtowała się na poziomie 710 tys. ton i była zgodna z założeniami budżetowymi. 

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