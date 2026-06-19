Kraj i Świat

Na koniec maja br. zasoby złota wzrosły do 613,9 ton

W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja było niemal 613,9 ton złota - poinformował w piątek bank centralny. To wzrost o ponad 18 ton wobec poprzedniego miesiąca.

Pap

19 czerwca 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Narodowy Bank Polski m.in. zarządza rezerwami dewizowymi

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja było niemal 613,9 ton złota - poinformował w piątek bank centralny. To wzrost o ponad 18 ton wobec poprzedniego miesiąca.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Bank centralny, na koniec maja posiadał 19,736 mln uncji złota, co odpowiada blisko 613,9 mln ton. Na koniec kwietnia NBP miał 19,151 mln uncji, czyli ok. 595,6 ton. 

Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.

O tym, że NBP posiada ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł informował na początku czerwca prezes banku centralnego Adam Glapiński. 

- To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział wówczas Glapiński. Poinformował, że 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie, czyli różnica między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota.

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