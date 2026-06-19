Na koniec maja br. zasoby złota wzrosły do 613,9 ton

W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja było niemal 613,9 ton złota - poinformował w piątek bank centralny. To wzrost o ponad 18 ton wobec poprzedniego miesiąca.

W rezerwach Narodowego Banku Polskiego na koniec maja było niemal 613,9 ton złota - poinformował w piątek bank centralny. To wzrost o ponad 18 ton wobec poprzedniego miesiąca.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Bank centralny, na koniec maja posiadał 19,736 mln uncji złota, co odpowiada blisko 613,9 mln ton. Na koniec kwietnia NBP miał 19,151 mln uncji, czyli ok. 595,6 ton.

Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.

O tym, że NBP posiada ponad 613 ton złota o wartości 324,2 mld zł informował na początku czerwca prezes banku centralnego Adam Glapiński.