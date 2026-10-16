Na jakim etapie są prace na Jastorze w Jastrzębiu-Zdroju?

Wkrótce minie rok od momentu, kiedy podpisana została umowa na modernizację lodowiska Jastor w Jastrzębiu-Zdroju. Prace trwają nieprzerwanie od prawie 12 miesięcy i duży ich zakres został już zrealizowany - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Wkrótce minie rok od momentu, kiedy podpisana została umowa na modernizację lodowiska Jastor w Jastrzębiu-Zdroju. Prace trwają nieprzerwanie od prawie 12 miesięcy i duży ich zakres został już zrealizowany - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

W ostatnim czasie wykonano kanalizację podposadzkową pod obiema trybunami. Zakończony został również montaż prefabrykatów małej trybuny. Wykonano ściany parteru pod dużą trybuną oraz rozpoczęto montaż drugiego piętra. Oprócz tego na chwilę obecną trwa także instalacja prefabrykowanych belek zębatych dla trybuny głównej. Budynek techniczny został poddany kompleksowej termomodernizacji – wymieniono tam między innymi stolarkę okienną i drzwiową, jak również ocieplone zostały ściany oraz dach - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Konstrukcja stalowa na terenie budowy została wielowarstwowo zabezpieczona przeciwpożarowo. Najbliższe tygodnie zajmie montaż pokrycia hali lodowiska.

Modernizacja lodowiska Jastor w Jastrzębiu-Zdroju realizowana jest w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej wraz z przebudową lodowiska Jastor”.

Zadanie zatytułowane „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju jest współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój. Działanie: FESL.02.02 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej-ZIT.

Obecnie miasto jest na etapie podpisywania aneksu zwiększającego kwotę dofinansowania tego zadania.