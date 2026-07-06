Energetyka

Na dachu kotłowni powstała instalacja fotowoltaiczna

Spółka Węglokoks Energia NSE zrealizowała projekt w ramach programu „OZE na start”. Na dachu kotłowni ZC Czeczott w Woli pojawiła się instalacja fotowoltaiczna.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 lipca 2026, 10:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Węglokoks Energia

Na dachu kotłowni zamontowano już panele fotowoltaiczne

fot: Węglokoks Energia

Spółka Węglokoks Energia NSE zrealizowała projekt w ramach programu „OZE na start”. Na dachu kotłowni ZC Czeczott w Woli pojawiła się instalacja fotowoltaiczna.

W Grupie Węglokoks Energia realizowane są inwestycje, które pomagają ograniczać emisję zanieczyszczeń i rozwijać bardziej nowoczesne źródła energii. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach spółka Węglokoks Energia NSE zrealizowała projekt w ramach programu „OZE na start”. 
 
Na dachu kotłowni ZC Czeczott w Woli powstała instalacja fotowoltaiczna, a energia ze słońca jest wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. To oznacza m.in. mniej emisji CO₂ — przy zakładanej produkcji minimum 26 MWh energii rocznie inwestycja pozwala ograniczyć emisję o 19 058 kg CO₂ rocznie.
 
Równolegle, w ramach programu „Zamień piec na sieć”, rozwijana jest sieć ciepłownicza, spółka pomaga ograniczać tzw. niską emisję.
 
W Rudzie Śląskiej i Lędzinach zrealizowano przyłącza, dzięki którym możliwa była likwidacja 36 nieefektywnych pieców, kotłów i trzonów (kuchni) opalanych paliwem stałym. Dla mieszkańców i lokalnego środowiska oznacza to mniej zanieczyszczeń w powietrzu, mniej pyłu i ponad 147 ton CO₂ mniej rocznie.

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