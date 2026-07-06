Na dachu kotłowni powstała instalacja fotowoltaiczna

Na dachu kotłowni zamontowano już panele fotowoltaiczne
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Węglokoks Energia
Spółka Węglokoks Energia NSE zrealizowała projekt w ramach programu „OZE na start”. Na dachu kotłowni ZC Czeczott w Woli pojawiła się instalacja fotowoltaiczna.
W Grupie Węglokoks Energia realizowane są inwestycje, które pomagają ograniczać emisję zanieczyszczeń i rozwijać bardziej nowoczesne źródła energii. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Katowicach spółka Węglokoks Energia NSE zrealizowała projekt w ramach programu „OZE na start”.
Na dachu kotłowni ZC Czeczott w Woli powstała instalacja fotowoltaiczna, a energia ze słońca jest wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. To oznacza m.in. mniej emisji CO₂ — przy zakładanej produkcji minimum 26 MWh energii rocznie inwestycja pozwala ograniczyć emisję o 19 058 kg CO₂ rocznie.
Równolegle, w ramach programu „Zamień piec na sieć”, rozwijana jest sieć ciepłownicza, spółka pomaga ograniczać tzw. niską emisję.
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