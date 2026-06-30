Na Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zawisła wiecha

Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach pnie się w górę zgodnie z planem. Na budynku zawisła 30 czerwca symboliczna wiecha. Centrum będzie miejscem przedstawiającym historię Jerzego Kukuczki i złotej ery polskiego himalaizmu. Planowane uruchomienie Centrum Himalaizmu to druga połowa 2027 roku.

Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach pnie się w górę zgodnie z planem. Na budynku zawisła 30 czerwca symboliczna wiecha. Centrum będzie miejscem przedstawiającym historię Jerzego Kukuczki i złotej ery polskiego himalaizmu. Planowane uruchomienie Centrum Himalaizmu to druga połowa 2027 roku.

Centrum Himalaizmu powstaje u zbiegu ulic Katowickiej i Markiefki. Będzie to połączenie istniejących, rewitalizowanych kamienic z całkowicie nowym obiektem. Elewację nowego budynku pokryje cegła klinkierowa w różnych odcieniach, szkliwieniach i fakturach z dodatkowymi detalami w postaci wysunięć i cofnięć fragmentów cegieł, by przypominać formą góry. Ponadto przy fasadzie budynku znajdzie się miejsce na kompozycje z roślinnością charakterystyczną dla terenów górskich.

- Wiecha symbolizuje osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcji, ale jednocześnie osiągnęliśmy też kilka innych ważnych etapów inwestycji, jak konstrukcja obiektu, w którym znajdzie się ścianka wspinaczkowa czy roboty konstrukcyjne w istniejących tu kamienicach - powiedział Andrzej Sowa, dyrektor Oddziału Południowego Budownictwa Ogólnego Budimex.

W środku znajdzie się kilkuczęściowa wystawa, bogata w pamiątki oraz interaktywne atrakcje. Na ścianach będą wyświetlane animacje, prezentacje i filmy. Zwiedzający będą mogli wejść do przestrzeni zaaranżowanej scenograficznie w klimacie wnętrza Katowickiego Klubu Wysokogórskiego z lat 80. XX w., a także do groty śnieżnej, w której będzie panować ujemna temperatura. Niepowtarzalnym elementem wystawy będzie też zwiedzanie mieszkania, w którym mieszkał Jerzy Kukuczka. Będzie ono zaaranżowane tak, by naśladować wystrój charakterystyczny dla tamtych lat. W środku znajdzie się m.in. odbiornik telewizyjny wyświetlający nagrania video z opowieściami członków rodziny oraz przyjaciół, a na stole kuchennym znajdzie się multimedialny album fotograficzny.

- Bardzo się cieszę, że ten wspaniały obiekt powstaje, tym bardziej, że to Centrum będzie również muzeum przedstawiającym historię polskiego himalaizmu i alpinizmu. To ważne, aby pamiętać o naszych himalaistach nie przeminęła, aby przedstawiać osiągnięcia nie tylko tych, którzy nadal czynnie się wspinają, ale również o tych, którzy w górach pozostali na zawsze – mówi Celina Kukuczka, żona Jerzego Kukuczki.

W opracowaniu koncepcji wystawy brali udział eksperci związani z himalaizmem i samym Jerzym Kukuczką. To Wojciech Kukuczka, syn himalaisty i prezes Fundacji Wielki Człowiek, a także znani himalaiści - Janusz Majer, Krzysztof Wielicki, Piotr Xięski. Obecnie trwa postępowanie przetargowe i prace komisji, by wybrać wykonawcę, który zajmie się projektem i realizacją wystawy.

Przestrzeń dla wspinaczy

- W imieniu całego środowiska ludzi gór podziękować miastu Katowice za podjęcie się wyzwania budowy Centrum Himalaizmu. Przyszłość buduje się na przeszłości, dlatego wydaje się, że Katowice są najlepszym miejscem dla tego typu miejsca. Śląski alpinizm zawsze był wiodącym ośrodkiem, a Bogucice to przecież miejsce narodzin Jerzego Kukuczki - powiedział Krzysztof Wielicki, polski himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum.

- Cieszę się bardzo, że oprócz części muzealnej Centrum Himalaizmu będzie posiadało również część wspinaczkową. Już nie mogę się doczekać możliwości skorzystania ze ścianki wspinaczkowej w Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki - podkreślał Ryszard Pawłowski, wybitny polski alpinista i himalaista, zdobywca 11 ośmiotysięczników.

Centrum Himalaizmu ma być także ważnym ośrodkiem aktywności sportowej. Oprócz wewnętrznej ścianki wspinaczkowej – która będzie dostępna zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych wspinaczy - planowana jest także realizacja zewnętrznej strefy wspinaczkowej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na jej zaprojektowanie i budowę. Nowoczesny kompleks będzie służył zarówno mieszkańcom i klubom sportowym, jak i organizacji zawodów. Powstaną ściany do wspinaczki na prowadzenie oraz wspinaczki na czas z dwoma torami, wykonane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC). Obiekt ma umożliwiać codzienne treningi oraz organizację zawodów.

- Z lotu ptaka najlepiej widać, jak duża i trudna jest to inwestycja. Jest to jednocześnie niezwykle istotny projekt, który mam zaszczyt prowadzić w imieniu miasta Katowice. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie moi współpracownicy z Katowickich Inwestycji, a także świetni eksperci związani z Jerzym Kukuczką oraz światem wspinaczki i himalaizmu – powiedział Andrzej Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwestycji.

Budowa Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki – której koszt to 49,5 mln zł – została doceniona i wyróżniona spośród projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych. Otrzymała najwyższą liczbę punktów w konkursie i znalazła się na pierwszym miejscu listy ocenionych projektów. Inwestycja uzyskała ponad 27 mln zł dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).