Jak śląskie sklepy internetowe radzą sobie z konkurencją cenową

Województwo śląskie to drugi największy rynek e-commerce w Polsce (ok. 6,5 tys. zarejestrowanych sklepów). Śląskie MŚP wygrywają konkurencję cenową nie globalną obniżką cen, ale połączeniem wąskiej specjalizacji kategorycznej, automatyzacji decyzji cenowych i szybkiej dostawy regionalnej.

Województwo śląskie to drugi największy rynek e-commerce w Polsce (ok. 6,5 tys. zarejestrowanych sklepów). Śląskie MŚP wygrywają konkurencję cenową nie globalną obniżką cen, ale połączeniem wąskiej specjalizacji kategorycznej, automatyzacji decyzji cenowych i szybkiej dostawy regionalnej.

TL;DR — kluczowe wnioski w 30 sekund

Województwo śląskie to drugi największy region e-commerce w Polsce — ok. 6,5 tys. zarejestrowanych sklepów internetowych (po Mazowszu).

Częstochowa to faktyczny śląski hub e-handlu — siedziba x-kom i al.to (Grupa Świerczewskiego). Dodatkowo Sosnowiec mieści 24-tysięczne centrum logistyczne Morele.

Trzy najczęstsze strategie cenowe śląskich e-sklepów : agresywne ściganie cen na marketplace'ach, próg darmowej wysyłki jako dźwignia konwersji, automatyzacja decyzji cenowych przez narzędzia.

Największe pułapki: walka ceną bez znajomości kosztu logistyki, brak segmentacji konkurentów, ignorowanie Omnibusa.

Śląsk w polskim e-commerce — liczby

Według analizy Dun & Bradstreet na bazie KRS, na koniec września 2021 r. w województwie śląskim działało ok. 6,5 tys. zarejestrowanych sklepów internetowych. To druga w kraju liczba — po mazowieckim (ok. 10 tys.) — i znacząco więcej niż w Małopolsce czy Wielkopolsce.

Tempo wzrostu jest dwucyfrowe: +12,5% rok do roku w 2021 r. (w 2019 r. — +20%). Świeższe regionalne dezagregacje nie są publicznie udostępniane przez GUS ani Izbę Gospodarki Elektronicznej — ogólnopolski „Raport E-commerce w Polsce 2025" (Gemius, IAB Polska, PBI) nie zawiera breakdownu wojewódzkiego.

To stwarza paradoks: Śląsk ma drugą największą populację e-sklepów w Polsce, ale brak dedykowanego raportu regionalnego sprawia, że publiczna wiedza o konkurencji cenowej w regionie pozostaje fragmentaryczna.

Kto faktycznie rządzi śląskim e-commerce

Częstochowska oś — x-kom i al.to

Częstochowska oś — x-kom + al to pod jednym adresem (ul. Bojemskiego 25) — to najbardziej namacalne śląskie centrum e-handlu B2C. CEO obu firm, Michał Świerczewski, opublikował historię wzrostu x-kom (471% w latach 2013–2015, przekroczenie 1 mld zł przychodu w 2015 r.), ale konkretna strategia cenowa firmy nie jest publicznie komunikowana.

Logistyka na Śląsku — Morele net w Sosnowcu

Warto rozdzielić mit od faktu: Morele net często bywa „kojarzone ze Śląskiem" przez centrum logistyczne w Sosnowcu, ale siedziba zarządu jest w Krakowie. TIM SA ma biuro w Siemianowicach, ale spółka jest wrocławska. Z punktu widzenia rejestracji prawnej śląskie e-commerce w sensie ścisłym to Częstochowa (x-kom, al to) i tysiące mniejszych podmiotów.

Czego śląskie sklepy nie wygrają z Allegro — i czego nie muszą

Allegro i porównywarki (Ceneo, Skąpiec) to dla śląskiego MŚP fundamentalnie inne otoczenie konkurencyjne niż dla x-kom. Mała firma z 200 SKU nie ma szans wygrać cen z marketplace'em, na którym 30 sprzedawców licytuje się o ten sam produkt z różnicą 1 grosza. Próba pójścia w tę logikę zawsze kończy się jednym wynikiem: marża spada do zera.

Specjalizacja kategoryczna

Kilka kategorii produktowych, w których wiesz o swoich SKU więcej niż konkurencja — to przewaga niedoskalowalna globalnie, ale realna lokalnie.

Przewaga lokalna — szybka dostawa w regionie

Szybka dostawa w obrębie województwa (Katowice → Sosnowiec → Gliwice → Częstochowa w 24 h jest realne; z Wrocławia czy Poznania — nie tak prosto).

Wyższy średni koszyk

Średni koszyk lokalnego specjalisty potrafi być 2–3× wyższy niż przeciętny zakup z Allegro w tej samej kategorii.

Wniosek operacyjny: nie konkurujesz cenowo z Allegro globalnie. Konkurujesz w wąskim wycinku, w którym znasz swoich klientów lepiej niż algorytm.

Trzy strategie cenowe śląskich e-sklepów

Z obserwacji rynkowych w portfolio sklepów analizowanych przez platformę do analizy cen konkurencji Dealavo i z publicznie dostępnych informacji można wyróżnić trzy główne podejścia.

Walka ceną na marketplace'ach

Najczęstsza i najbardziej ryzykowna strategia mniejszych graczy. Sklep wystawia produkty na Allegro lub Ceneo, próbuje wygrywać wyróżnioną ofertę („Allegro Ceny", BuyBox) automatyczną korektą ceny. Bez integracji z kosztem logistyki i bez segmentacji konkurentów ta strategia szybko zjada marżę.

Próg darmowej wysyłki jako dźwignia konwersji

Coraz częstsza strategia wśród sklepów średniej wielkości. Zamiast obniżać ceny produktów, sklep manipuluje progiem darmowej wysyłki, żeby zwiększyć średni koszyk. Konsensus branżowy mówi o progu 20–30% powyżej średniego koszyka — i to różnego dla różnych kategorii. Próg „od 200 zł" w kategorii o średnim koszyku 80 zł zabija konwersję; ten sam próg przy koszyku 150 zł jest idealną dźwignią.

Automatyzacja decyzji cenowych

Kierunek, w który idą najwięksi (x-kom, Komputronik z Poznania, Media Expert). Reguły uwzględniające nie tylko cenę konkurencji, ale też koszt wysyłki, marżę minimalną i stan magazynowy. Dla śląskiego MŚP wejście w tę strategię nie wymaga już własnego działu pricingu — narzędzia SaaS są dziś efektywne i łatwo dostępne.

Dynamic pricing — kiedy ma sens dla śląskiego MŚP

Według raportu McKinsey „How retailers can drive profitable growth through dynamic pricing", firmy stosujące dynamic pricing notują typowo 2–5% wzrostu sprzedaży i 5–10% wzrostu marży. To liczby zagregowane — nie oznacza, że każdy sklep dostanie taki efekt.

Dla śląskiego sklepu dynamic pricing ma sens, jeśli:

Sprzedaje na marketplace'ach z dużą konkurencją (Allegro, Ceneo, Amazon)

Ma min. 500 aktywnych SKU

Działa w kategorii z dużą transparencją cen (elektronika, dom i ogród, kosmetyki, zoologia)

Ma stabilny feed produktowy i aktualne stany magazynowe.

Nie ma sensu, jeśli:

Sprzedaje produkty niszowe bez bezpośredniej konkurencji

Ma asortyment do 50 SKU (ręczna aktualizacja wystarcza)

Produkty są custom, na zamówienie, B2B z indywidualnymi cennikami.

Dla śląskich MŚP, które spełniają kryteria sensowności dynamic pricingu, kluczowe jest wybranie narzędzia do automatyzacji decyzji cenowych , które uwzględnia nie tylko cenę konkurencji, ale też koszt logistyki, marżę minimalną i stan magazynowy — to one decydują o tym, czy efekty zbliżone do prognoz McKinseya zmaterializują się w Twoim sklepie.

Trzy pułapki cenowe w regionalnym e-commerce

Walka ceną bez kosztu logistyki

Sklep obniża cenę, sprzedaż rośnie 2×, ale paczki są tańsze i mniejsze — koszt wysyłki per zamówienie zostaje, jego udział w marży rośnie. W portfolio sklepów analizowanych przez Dealavo różnica kosztu logistyki między kategoriami w jednym sklepie potrafi być nawet trzykrotna.

Brak segmentacji konkurentów

Sklep monitoruje „wszystkich" konkurentów w kategorii. Realnie sprzedaż przejmuje 3–5 graczy, a algorytm reaguje na ceny pozostałych 25, którzy nie mają wpływu na klienta. Efekt: niepotrzebne obniżki, zerowana marża.

Ignorowanie Dyrektywy Omnibus

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa UOKiK, przy każdej informacji o obniżce ceny należy podać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Wymóg obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Algorytm dynamic pricing, który skacze cenami bez tej logiki, naraża sklep na kary UOKiK.

FAQ

Czy mały śląski sklep ma szansę konkurować cenowo z Allegro?

Globalnie — nie. W wąskiej specjalizacji i z szybką dostawą regionalną (Katowice → Sosnowiec → Gliwice w 24 h) — tak. Klucz: nie ścigać się ceną na całym asortymencie, tylko w kategoriach, które znasz lepiej niż algorytm.

Jak sprawdzać ceny konkurencji bez własnego działu analitycznego?

Platformy SaaS do analizy cen konkurencji są dostępne dla MŚP w elastycznych pakietach dopasowanych do skali katalogu. Większość ma gotowe integracje z IdoSell, WooCommerce, Shopify i BaseLinker.

Czy warto automatyzować decyzje cenowe w sklepie z 500 SKU?

Tak, jeśli sprzedajesz na marketplace'ach w kategorii z dużą transparentnością cen. Automatyzacja cen eliminuje ręczne korekty i reaguje na zmiany rynkowe szybciej niż arkusz.

Czy dynamic pricing jest zgodny z polskim prawem?

Tak, pod warunkiem zgodności z Dyrektywą Omnibus. Przy obniżkach trzeba pokazywać najniższą cenę z 30 dni (wytyczne UOKiK). Dobre narzędzia obsługują to automatycznie.

Co warto zapamiętać

Śląsk jest drugim co do wielkości regionem e-commerce w Polsce, ale prawie nikt o tym nie pisze regionalnie. Częstochowska oś x-kom + al.to to faktyczny hub, którego skali konkurenci z innych regionów nie zawsze są świadomi.

Konkurencja cenowa w regionalnym e-commerce nie wygrywa się jedną decyzją — wygrywa ją połączenie wąskiej specjalizacji, automatyzacji decyzji cenowych i znajomości kosztu logistyki per kategoria. Sklepy, które patrzą tylko na cenę konkurenta, zostawiają marżę na stole. Te, które patrzą tylko na marżę bez kontekstu rynkowego, tracą wolumen.

Źródła i metodologia



Dun & Bradstreet (na bazie KRS), analiza liczby e-sklepów w Polsce wg województw (wrzesień 2021)

Gemius, IAB Polska, PBI, ALK Koźmiński, E-commerce w Polsce 2025 UOKiK, Informacja o obniżce ceny — Wyjaśnienia Prezesa UOKiK (Dyrektywa Omnibus) McKinsey & Company, How retailers can drive profitable growth through dynamic pricing x-kom — informacje korporacyjne (siedziba, historia) Grupa Morele — siedziba i logistyka TIM SA — siedziba i biuro regionalne Obserwacje portfolio klientów Dealavo (kilkaset sklepów analizowanych w PL, DE, EN, lata 2024–2026)

___

Materiał ekspercki opracowany przez zespół [Dealavo](https://dealavo.com/pl/) — platformy do analizy cen konkurencji i automatyzacji decyzji cenowych w e-commerce. Dealavo analizuje ceny w kilkuset sklepach w 30+ krajach, w tym znaczącej grupie polskich e-sklepów z różnych regionów kraju.