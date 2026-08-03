Słynna olimpijska mozaika, która przed laty zdobiła Dom Sportu w Radlinie, powróciła na swoje miejsce po dwóch dekadach nieobecności. Trwający właśnie remont obiektu stał się doskonałym pretekstem nie tylko do głębokiej termomodernizacji, ale również do przywrócenia miastu tego ważnego symbolu sportowej i olimpijskiej tożsamości.

Słynna olimpijska mozaika, która przed laty zdobiła Dom Sportu w Radlinie, powróciła na swoje miejsce po dwóch dekadach nieobecności. Trwający właśnie remont obiektu stał się doskonałym pretekstem nie tylko do głębokiej termomodernizacji, ale również do przywrócenia miastu tego ważnego symbolu sportowej i olimpijskiej tożsamości.

Radlińska mozaika na ścianie MOSiRu (jedna z kilku tego typu w mieście i regionie) przedstawiała znicz olimpijski na abstrakcyjnej figurze, złożonej z okręgów w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym i czarnym.

- Kiedy dwie dekady temu rozpoczęła się pierwsza tak duża modernizacja przejętego przez miasto Ośrodka, mozaika zniknęła pod warstwą izolacyjną. W tym roku, kolejna już modernizacja, była okazją aby symbol odtworzyć i umieścić na elewacji na nowo. Technicznie rzecz biorąc nowa mozaika jest więc muralem, stylistycznie nawiązującym do tamtego wzoru - napisał UM w Radlinie w komunikacie.

Powrót olimpijskiego symbolu to kolejny element konsekwentnie realizowanej w mieście inicjatywy odświeżania lokalnych mozaik – po udanych realizacjach na elewacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN oraz olimpijskim muralu na popularnym „Maszynioku”.

Za wierne i pieczołowite odtworzenie historycznego dzieła, podobnie jak przy poprzednich muralach, odpowiadają prof. Franciszek Nieć oraz firma „Maswerk Monika Bugla-Rogacz”.

Prace modernizacyjne w radlińskim MOSiR-ze przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obiekt przeszedł już widoczną wizualną przemianę – zyskał nową elewację w stonowanych odcieniach szarości, która idealnie komponuje się z reprezentacyjnym placem Radlińskich Olimpijczyków. Równolegle prowadzone są kluczowe prace związane z poprawą efektywności energetycznej: trwa montaż kolektorów słonecznych dedykowanych podgrzewania wody basenowej i użytkowej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby całego kompleksu. Przed nami jeszcze roboty wykończeniowe i przebudowa schodów.

- Głównym celem prowadzonego projektu jest znaczna redukcja zużycia prądu i wody, zwiększenie udziału zielonej energii oraz obniżenie kosztów eksploatacji basenu, przy jednoczesnym podniesieniu komfortu mieszkańców i estetyki całego punktu sportowego - informuje samorząd.

Całość inwestycji jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z którego Miasto Radlin pozyskało dofinansowanie w wysokości 10,3 mln zł.



