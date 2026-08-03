Rusza 8. edycja programu „Katowice Miastem Fachowców”
Miasto Katowice rozpoczyna nabór do 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców”, który promuje kształcenie zawodowe i techniczne wśród uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a zgłoszenia przyjmowane są od 17 do 31 sierpnia.
Wizyty studyjne to część programu „Katowice Miastem Fachowców”
Miasto Katowice rozpoczyna nabór do 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców”, który promuje kształcenie zawodowe i techniczne wśród uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a zgłoszenia przyjmowane są od 17 do 31 sierpnia.
Szansa dla firm i uczniów
Program łączy szkoły z lokalnym biznesem i daje uczniom klas VII możliwość poznania zawodów, które mogą później zdobywać w katowickich technikach i szkołach branżowych. Ważnym elementem są wizyty studyjne w firmach, podczas których młodzież może zobaczyć realne środowisko pracy oraz nowoczesne procesy technologiczne i usługowe.
- Inwestowanie w kompetencje młodych Katowiczan to jeden z kluczowych filarów rozwoju naszego miasta. Ósma edycja programu „Katowice Miastem Fachowców” jest dowodem na to, że konsekwentnie i skutecznie łączymy potencjał lokalnej edukacji z potrzebami dynamicznego rynku pracy. Chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei dla firm działających w Katowicach i Metropolii wizyty studyjne stanowią idealny moment na zaprezentowanie nowoczesnych technologii, pokazanie specyfiki swoich branż i zainspirowanie młodzieży do budowania kariery u lokalnych pracodawców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Dla przedsiębiorców to okazja do promocji branży, pokazania technologii i budowania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Do udziału w programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- Udział w programie „Katowice Miastem Fachowców” był dla nas bardzo wartościowym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać młodzieży, jak naprawdę wygląda praca w hotelu i jak wiele różnych zawodów tworzy tę branżę - od gastronomii i obsługi gościa, po sprzedaż, organizację wydarzeń i zarządzanie. Wierzymy, że najlepszym sposobem na zainteresowanie młodych ludzi jest umożliwienie im poznania miejsca pracy od środka i rozmowy z praktykami. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom choć część uczestników w przyszłości wybierze ścieżkę zawodową związaną z hotelarstwem i gastronomią. Z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej edycji programu i ponownie otworzymy drzwi naszego hotelu dla uczniów – mówi Paweł Kaim, kierownik gastronomii w Hotel Courtyard by Marriott Katowice.
Cztery etapy programu
Program „Katowice Miastem Fachowców” skierowany jest do uczniów klas VII katowickich szkół podstawowych. Cały cykl opiera się na czteroetapowej ścieżce edukacyjnej:
- na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole, podczas których uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych,
- następnie realizowane są wizyty studyjne w firmach, czyli odwiedziny w zakładach pracy, dające szansę poznania realiów konkretnych zawodów oraz obserwacji procesów technologicznych i produkcyjnych w realnych warunkach,
- kolejnym etapem są spotkania w technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, gdzie młodzież zapoznaje się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną,
- program kończy się podsumowującą lekcją wychowawczą – to czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami oraz wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery.
Efekty wcześniejszych edycji
W siedmiu poprzednich edycjach programu wzięło w nim udział ponad 7 tysięcy uczniów, zorganizowano około 400 wizyt studyjnych i około 400 odwiedzin w szkołach ponadpodstawowych, a także podpisano 65 listów intencyjnych z partnerami projektu.
W programie uczestniczyły firmy z branż produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, górniczych, usługowych i nieruchomościowych. Jednym z partnerów był Hotel Courtyard by Marriott Katowice, którego przedstawiciel Paweł Kaim zaznaczył, że udział w inicjatywie pozwolił pokazać młodzieży różnorodność zawodów w hotelarstwie i gastronomii oraz zachęcić ją do kontaktu z praktykami.
Szczegóły dotyczące programu oraz formularze zgłoszeniowe dla przedsiębiorców są dostępne na stronie rawaink.katowice.eu/kmf/.