Rusza 8. edycja programu „Katowice Miastem Fachowców”

Miasto Katowice rozpoczyna nabór do 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców”, który promuje kształcenie zawodowe i techniczne wśród uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a zgłoszenia przyjmowane są od 17 do 31 sierpnia.

Miasto Katowice rozpoczyna nabór do 8. edycji programu „Katowice Miastem Fachowców”, który promuje kształcenie zawodowe i techniczne wśród uczniów szkół podstawowych. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a zgłoszenia przyjmowane są od 17 do 31 sierpnia.

Szansa dla firm i uczniów

Program łączy szkoły z lokalnym biznesem i daje uczniom klas VII możliwość poznania zawodów, które mogą później zdobywać w katowickich technikach i szkołach branżowych. Ważnym elementem są wizyty studyjne w firmach, podczas których młodzież może zobaczyć realne środowisko pracy oraz nowoczesne procesy technologiczne i usługowe.

- Inwestowanie w kompetencje młodych Katowiczan to jeden z kluczowych filarów rozwoju naszego miasta. Ósma edycja programu „Katowice Miastem Fachowców” jest dowodem na to, że konsekwentnie i skutecznie łączymy potencjał lokalnej edukacji z potrzebami dynamicznego rynku pracy. Chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei dla firm działających w Katowicach i Metropolii wizyty studyjne stanowią idealny moment na zaprezentowanie nowoczesnych technologii, pokazanie specyfiki swoich branż i zainspirowanie młodzieży do budowania kariery u lokalnych pracodawców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dla przedsiębiorców to okazja do promocji branży, pokazania technologii i budowania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Do udziału w programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Katowic lub Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Udział w programie „Katowice Miastem Fachowców” był dla nas bardzo wartościowym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać młodzieży, jak naprawdę wygląda praca w hotelu i jak wiele różnych zawodów tworzy tę branżę - od gastronomii i obsługi gościa, po sprzedaż, organizację wydarzeń i zarządzanie. Wierzymy, że najlepszym sposobem na zainteresowanie młodych ludzi jest umożliwienie im poznania miejsca pracy od środka i rozmowy z praktykami. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom choć część uczestników w przyszłości wybierze ścieżkę zawodową związaną z hotelarstwem i gastronomią. Z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej edycji programu i ponownie otworzymy drzwi naszego hotelu dla uczniów – mówi Paweł Kaim, kierownik gastronomii w Hotel Courtyard by Marriott Katowice.

Cztery etapy programu

Program „Katowice Miastem Fachowców” skierowany jest do uczniów klas VII katowickich szkół podstawowych. Cały cykl opiera się na czteroetapowej ścieżce edukacyjnej:

na samym początku procesu odbywają się zajęcia w szkole, podczas których uczniowie poznają korzyści płynące z wyboru kierunków technicznych i branżowych,

następnie realizowane są wizyty studyjne w firmach, czyli odwiedziny w zakładach pracy, dające szansę poznania realiów konkretnych zawodów oraz obserwacji procesów technologicznych i produkcyjnych w realnych warunkach,

kolejnym etapem są spotkania w technikach oraz szkołach branżowych I stopnia, gdzie młodzież zapoznaje się z dostępnymi kierunkami kształcenia i bazą dydaktyczną,

program kończy się podsumowującą lekcją wychowawczą – to czas na refleksję nad zdobytymi doświadczeniami oraz wsparcie w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej przyszłej kariery.

Efekty wcześniejszych edycji

W siedmiu poprzednich edycjach programu wzięło w nim udział ponad 7 tysięcy uczniów, zorganizowano około 400 wizyt studyjnych i około 400 odwiedzin w szkołach ponadpodstawowych, a także podpisano 65 listów intencyjnych z partnerami projektu.

W programie uczestniczyły firmy z branż produkcyjnych, technologicznych, budowlanych, górniczych, usługowych i nieruchomościowych. Jednym z partnerów był Hotel Courtyard by Marriott Katowice, którego przedstawiciel Paweł Kaim zaznaczył, że udział w inicjatywie pozwolił pokazać młodzieży różnorodność zawodów w hotelarstwie i gastronomii oraz zachęcić ją do kontaktu z praktykami.

Szczegóły dotyczące programu oraz formularze zgłoszeniowe dla przedsiębiorców są dostępne na stronie rawaink.katowice.eu/kmf/.