Zmieniamy się, by zachwycać – podkreślają w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wybudowany w okresie międzywojennym funkcjonalistyczny gmach instytucji przejdzie gruntowną modernizację. – To będzie powrót do korzeni, do tego co było w latach 30. XX wieku – zaznaczyła dyrektor muzeum Iwona Mohl.

Zmieniamy się, by zachwycać – podkreślają w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wybudowany w okresie międzywojennym funkcjonalistyczny gmach instytucji przejdzie gruntowną modernizację. – To będzie powrót do korzeni, do tego co było w latach 30. XX wieku – zaznaczyła dyrektor muzeum Iwona Mohl.

Prace w gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oficjalnie zainaugurowano w czwartek, 18 czerwca 2026 r. Symbolicznie dokonała tego dyrektor muzeum Iwona Mohl, która wbiła młot w dobudowaną ściankę działową w jednej z sal wystawienniczych. Pracom w zabytkowym gmachu towarzyszy hasło: Zmieniamy się, by zachwycać.

- Mamy nadzieję, że to będzie wielki zachwyt, a projekt ten przyczyni się do tego, że muzeum będzie mogło dostać - jeśli chodzi o infrastrukturę - drugi oddech, drugie życie – powiedziała dyrektor Iwona Mohl.

Powrót do lat 30. XX wieku w Muzeum Górnośląskim

Modernizacja ma przywrócić gmachowi muzeum wygląd z początku lat 30. XX wieku, kiedy oddawano go do użytku jako Oberschlesisches Landesmuseum. Odnowiona zostanie jego fasada, podcienia i strefa wejścia głównego. Wrócą też drewniane okna i częściowo zmodernizowana zostanie klatka schodowa.

Sala ekspozycyjna na ostatniej, czwartej kondygnacji wróci do swojej pierwotnej formy – będzie dwupoziomowa, z antresolą, która zachowała się wraz z oryginalnymi poręczami. Nad całą salą pojawią się przeszklenia sufitu, podobnie jak było w 1932 r., gdy gmach udostępniono go dla zwiedzających. W tej sali powstanie stała wystawa archeologiczna.