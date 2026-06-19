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Muzeum Górnośląskie wraca do lat 30. XX wieku. Rozpoczęła się wielka modernizacja

Zmieniamy się, by zachwycać – podkreślają w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wybudowany w okresie międzywojennym funkcjonalistyczny gmach instytucji przejdzie gruntowną modernizację. – To będzie powrót do korzeni, do tego co było w latach 30. XX wieku – zaznaczyła dyrektor muzeum Iwona Mohl.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 czerwca 2026, 11:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Poloczek

Rozpoczęła się modernizacja gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

fot: Maciej Poloczek

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Zmieniamy się, by zachwycać – podkreślają w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wybudowany w okresie międzywojennym funkcjonalistyczny gmach instytucji przejdzie gruntowną modernizację. – To będzie powrót do korzeni, do tego co było w latach 30. XX wieku – zaznaczyła dyrektor muzeum Iwona Mohl.

Prace w gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oficjalnie zainaugurowano w czwartek, 18 czerwca 2026 r. Symbolicznie dokonała tego dyrektor muzeum Iwona Mohl, która wbiła młot w dobudowaną ściankę działową w jednej z sal wystawienniczych. Pracom w zabytkowym gmachu towarzyszy hasło: Zmieniamy się, by zachwycać.

- Mamy nadzieję, że to będzie wielki zachwyt, a projekt ten przyczyni się do tego, że muzeum będzie mogło dostać - jeśli chodzi o infrastrukturę - drugi oddech, drugie życie – powiedziała dyrektor Iwona Mohl.

Powrót do lat 30. XX wieku w Muzeum Górnośląskim

Modernizacja ma przywrócić gmachowi muzeum wygląd z początku lat 30. XX wieku, kiedy oddawano go do użytku jako Oberschlesisches Landesmuseum. Odnowiona zostanie jego fasada, podcienia i strefa wejścia głównego. Wrócą też drewniane okna i częściowo zmodernizowana zostanie klatka schodowa.

Sala ekspozycyjna na ostatniej, czwartej kondygnacji wróci do swojej pierwotnej formy – będzie dwupoziomowa, z antresolą, która zachowała się wraz z oryginalnymi poręczami. Nad całą salą pojawią się przeszklenia sufitu, podobnie jak było w 1932 r., gdy gmach udostępniono go dla zwiedzających. W tej sali powstanie stała wystawa archeologiczna.

Trzy nowe wystawy stałe w Muzeum Górnośląskim

To właśnie budowa trzech nowych wystaw stałych – jak podkreśla dyrektor muzeum – jest kluczową częścią inwestycji. Poza archeologiczną powstanie nowa ekspozycja etnograficzna i trzecia część wystawy przyrodniczej, która będzie nosiła tytuł „Miasto”.

- Ekspozycje są już koncepcyjnie przygotowane na bazie scenariuszy stworzonych przez kuratorów. Projekty są rewelacyjne, zakładają najnowocześniejsze rozwiązania wystawiennicze. Projektowane są oczywiście też z pełną dostępnością dla osób o szczególnych potrzebach, podobnie jak cały budynek. Proszę już dzisiaj spodziewać się absolutnych zaskoczeń na przygotowywanych wystawach – zaznaczyła dyrektor Iwona Mohl.

Koszt modernizacji gmachu Muzeum Górnośląskiego wynosi ponad 27,5 mln zł, z czego ok. 15,5 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a prawie 12 mln zł to środki z budżetu woj. śląskiego. Prace powinny się zakończyć w listopadzie 2027 r., a muzeum ma zostać ponownie otwarte w maju 2028 r.

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