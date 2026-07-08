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Muzeum Górnictwa Węglowego rozpoczyna projekt „Kultura Cyfrowa”

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczyna realizację projektu „Kultura Cyfrowa”. Jego celem jest cyfrowe zabezpieczenie i udostępnienie unikatowych zabytków związanych z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną – jednym z najcenniejszych obiektów dziedzictwa górniczego na Śląsku.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 lipca 2026, 14:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Digitalizacja pozwoli tylko zabezpieczyć zabytki dla przyszłych pokoleń

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczyna realizację projektu „Kultura Cyfrowa”. Jego celem jest cyfrowe zabezpieczenie i udostępnienie unikatowych zabytków związanych z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną – jednym z najcenniejszych obiektów dziedzictwa górniczego na Śląsku.

W ramach przedsięwzięcia digitalizacji poddanych zostanie 159 eksponatów wydobytych podczas prac związanych z oczyszczaniem i rewitalizacją sztolni. Wśród nich znajdują się m.in. historyczne łodzie górnicze, wykorzystywane niegdyś do transportu węgla pod ziemią, a także liczne elementy wyposażenia i infrastruktury związane z funkcjonowaniem tego wyjątkowego podziemnego kanału.

Projekt obejmuje wykonanie wysokiej jakości skanów 2D oraz modeli 3D (fotogrametrii) wszystkich obiektów. Każdy z nich zostanie również opracowany pod względem historycznym i technicznym, a powstała dokumentacja zasili cyfrowe archiwum Muzeum, zapewniając długoterminową ochronę i zachowanie cennych zbiorów.

- Digitalizacja pozwoli nie tylko zabezpieczyć zabytki dla przyszłych pokoleń, ale także stworzy nowe możliwości ich prezentacji, popularyzacji i wykorzystania w działaniach edukacyjnych oraz naukowych. Efekty projektu będą sukcesywnie udostępniane odbiorcom, przybliżając historię Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - informuje Muzeum.

Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

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