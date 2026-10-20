Mural upamiętniający górników z Wujka odsłonięty na elewacji dąbrowskiego liceum
Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach.
fot: II LO w Dąbrowie Górniczej
Mural pojawił się na elewacji dąbrowskiego liceum
fot: II LO w Dąbrowie Górniczej
Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach.
Uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego górników z kopalni Wujek miało miejsce 16 października.
Mural powstał we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Jego odsłonięcie jest symbolicznym gestem pamięci, szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy w obronie swoich praw, godności i wolności zapłacili najwyższą cenę. Umieszczony na ścianie szkoły będzie każdego dnia przypominał, że historia nie jest jedynie zapisem minionych wydarzeń, lecz żywym dziedzictwem, które kształtuje naszą tożsamość i zobowiązuje do odpowiedzialności za przyszłość - można przeczytać w mediach społecznościowych II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.
Pacyfikacja kopalni Wujek była dramatycznym następstwem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 16 grudnia 1981 roku oddziały milicji i wojska brutalnie stłumiły strajk górników protestujących przeciwko stanowi wojennemu i represjom wobec działaczy „Solidarności”.
W wyniku użycia broni palnej zginęło dziewięciu górników, a wielu innych zostało rannych. Ich ofiara na zawsze zapisała się w historii walki o wolność, solidarność i poszanowanie ludzkiej godności.
Mural powstał w roku 45. rocznicy pacyfikacji strajku w kopalni Wujek i został sfinansowany przez władze samorządowe województwa śląskiego. Rok 2026 jest w województwie śląskim Rokiem Dziewięciu Górników z "Wujka". Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejmik Województwa Śląskiego na sesji 15 grudnia 2025 r.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy IV C, realizujących rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie i historii, pod kierunkiem mgr Joanny Hurcewicz i mgr Klarysy Sosnowskiej. Zaangażowanie młodzieży nadało wydarzeniu szczególny wymiar — pokazało, że pamięć o przeszłości może być świadomym wyborem młodego pokolenia i wyrazem jego odpowiedzialności za wartości, na których zbudowana jest wolna Polska. Odsłonięty mural jest czymś więcej niż artystycznym upamiętnieniem tragicznych wydarzeń. To znak, że pamięć o dziewięciu górnikach pozostaje żywa, a ich historia nadal przemawia do kolejnych pokoleń. Przypomina, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, solidarność wymaga odwagi, a prawda historyczna jest fundamentem wspólnoty - podkreśla dąbrowskie liceum.
W uroczystości odsłonięcia wzięła udział społeczność II LO w Dąbrowie Górniczej, a także m.in. delegacja ŚCWiS, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządowych władz miasta i różnych organizacji, w tym poczet sztandarowy Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 Grudnia 1981 Roku. Obecny był także Stanisław Płatek, przywódca strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 r.
Autorka muralu Jagoda Woźny jest absolwentką m.in. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.