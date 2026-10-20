Pamięć i tożsamość

Mural upamiętniający górników z Wujka odsłonięty na elewacji dąbrowskiego liceum

Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. 

Monika Krezel

Monika Krężel

20 października 2026, 13:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: II LO w Dąbrowie Górniczej

Mural pojawił się na elewacji dąbrowskiego liceum

fot: II LO w Dąbrowie Górniczej

Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. 

Uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego górników z kopalni Wujek miało miejsce 16 października.

Mural powstał we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Jego odsłonięcie jest symbolicznym gestem pamięci, szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy w obronie swoich praw, godności i wolności zapłacili najwyższą cenę. Umieszczony na ścianie szkoły będzie każdego dnia przypominał, że historia nie jest jedynie zapisem minionych wydarzeń, lecz żywym dziedzictwem, które kształtuje naszą tożsamość i zobowiązuje do odpowiedzialności za przyszłość - można przeczytać w mediach społecznościowych II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

Pacyfikacja kopalni Wujek była dramatycznym następstwem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 16 grudnia 1981 roku oddziały milicji i wojska brutalnie stłumiły strajk górników protestujących przeciwko stanowi wojennemu i represjom wobec działaczy „Solidarności”. 

W wyniku użycia broni palnej zginęło dziewięciu górników, a wielu innych zostało rannych. Ich ofiara na zawsze zapisała się w historii walki o wolność, solidarność i poszanowanie ludzkiej godności.

Mural powstał w roku 45. rocznicy pacyfikacji strajku w kopalni Wujek i został sfinansowany przez władze samorządowe województwa śląskiego. Rok 2026 jest w województwie śląskim Rokiem Dziewięciu Górników z "Wujka". Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejmik Województwa Śląskiego na sesji 15 grudnia 2025 r.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy IV C, realizujących rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie i historii, pod kierunkiem mgr Joanny Hurcewicz i mgr Klarysy Sosnowskiej. Zaangażowanie młodzieży nadało wydarzeniu szczególny wymiar — pokazało, że pamięć o przeszłości może być świadomym wyborem młodego pokolenia i wyrazem jego odpowiedzialności za wartości, na których zbudowana jest wolna Polska. Odsłonięty mural jest czymś więcej niż artystycznym upamiętnieniem tragicznych wydarzeń. To znak, że pamięć o dziewięciu górnikach pozostaje żywa, a ich historia nadal przemawia do kolejnych pokoleń. Przypomina, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze, solidarność wymaga odwagi, a prawda historyczna jest fundamentem wspólnoty - podkreśla dąbrowskie liceum.

W uroczystości odsłonięcia wzięła udział społeczność II LO w Dąbrowie Górniczej, a także m.in. delegacja ŚCWiS, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządowych władz miasta i różnych organizacji, w tym poczet sztandarowy Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 Grudnia 1981 Roku. Obecny był także Stanisław Płatek, przywódca strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 r.

Autorka muralu Jagoda Woźny jest absolwentką m.in. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. 

Powiązane tematy:

mural kopalnia wujek pacyfikacja ścwis

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Muzeum Górnictwa Węglowego

Cyfrowe archiwum górnictwa nabiera kształtów. W projekcie są kopalnie Wujek i Bielszowice

W grudniu minie rok od podpisania umowy ramowej o współpracy pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Porozumienie zawarte 18 grudnia 2025 r. zapoczątkowało wspólne działania na rzecz dokumentowania i ochrony dziedzictwa górniczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pierwszymi kopalniami objętymi projektem zostały Wujek i Bielszowice. Po miesiącach intensywnych prac przedsięwzięcie wchodzi w kolejny etap.

Muzeum Saturn

Jak Czeladź dała drugie życie kopalni i buduje markę Zagłębia

Dziś widzimy efekty w postaci zrewitalizowanych obiektów, ale samorząd Czeladzi już na początku lat dwutysięcznych zakupił teren po kopalni Saturn. Była to decyzja świadoma - mówi Stefania Lazar, dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi.

Muzeum Górnictwa Węglowego

Górnicze muzeum prowadzi prace konserwatorskie najstarszych dokumentów sztolni

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ramach projektu „Kultura Cyfrowa”, przygotowuje do digitalizacji unikatowe materiały związane z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną.

Muzeum Saturn

Górnicza tożsamość Zagłębia utrwalona na kartach katalogu. Nowy projekt Muzeum Saturn w Czeladzi

Jak zachować pamięć o górnictwie w regionie, w którym kopalnie zniknęły już z przemysłowego krajobrazu? Muzeum Saturn w Czeladzi realizuje projekt wydania katalogu do nowej wystawy stałej „Górnicza tożsamość Zagłębia”. Publikacja przybliży ponad dwustuletnią historię zagłębiowskiego przemysłu wydobywczego oraz jego wpływ na życie mieszkańców, kulturę i tożsamość regionu. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, zarządzanego przez Narodowy Instytut Muzeów.