Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach.

Na elewacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej można już oglądać mural upamiętniający dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach.

Uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego górników z kopalni Wujek miało miejsce 16 października.

Mural powstał we współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego oraz Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Jego odsłonięcie jest symbolicznym gestem pamięci, szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy w obronie swoich praw, godności i wolności zapłacili najwyższą cenę. Umieszczony na ścianie szkoły będzie każdego dnia przypominał, że historia nie jest jedynie zapisem minionych wydarzeń, lecz żywym dziedzictwem, które kształtuje naszą tożsamość i zobowiązuje do odpowiedzialności za przyszłość - można przeczytać w mediach społecznościowych II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

Pacyfikacja kopalni Wujek była dramatycznym następstwem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 16 grudnia 1981 roku oddziały milicji i wojska brutalnie stłumiły strajk górników protestujących przeciwko stanowi wojennemu i represjom wobec działaczy „Solidarności”.

W wyniku użycia broni palnej zginęło dziewięciu górników, a wielu innych zostało rannych. Ich ofiara na zawsze zapisała się w historii walki o wolność, solidarność i poszanowanie ludzkiej godności.

Mural powstał w roku 45. rocznicy pacyfikacji strajku w kopalni Wujek i został sfinansowany przez władze samorządowe województwa śląskiego. Rok 2026 jest w województwie śląskim Rokiem Dziewięciu Górników z "Wujka". Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejmik Województwa Śląskiego na sesji 15 grudnia 2025 r.