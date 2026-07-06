Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+ zakłada rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 mld do 2030 roku oraz utrzymanie marży EBITDA na poziomie 25,6% średniorocznie w latach 2026-2030. Wyznacza ona kierunek rozwoju Polskiej Miedzi jako nowoczesnej, zdywersyfikowanej grupy multisurowcowej z rosnącym udziałem własnych źródeł energii. Strategia koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny oraz na selektywnym wzmacnianiu portfela aktywów zagranicznych i transformacji energetycznej. Kluczowe znaczenie ma przy tym rozwój nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji, które będą wspierać wzrost efektywności operacyjnej i stabilności finansowej Grupy w długim horyzoncie.

Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2055+ zakłada rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 mld do 2030 roku oraz utrzymanie marży EBITDA na poziomie 25,6% średniorocznie w latach 2026-2030. Wyznacza ona kierunek rozwoju Polskiej Miedzi jako nowoczesnej, zdywersyfikowanej grupy multisurowcowej z rosnącym udziałem własnych źródeł energii. Strategia koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny oraz na selektywnym wzmacnianiu portfela aktywów zagranicznych i transformacji energetycznej. Kluczowe znaczenie ma przy tym rozwój nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji, które będą wspierać wzrost efektywności operacyjnej i stabilności finansowej Grupy w długim horyzoncie.

– Strategia 2055+ zakłada utrzymanie czołowego miejsca Grupy Kapitałowej KGHM wśród światowych liderów produkcji miedzi i srebra, nie tylko w najbliższych latach. Naszą ambicją jest wzmocnienie naszej globalnej pozycji w długiej perspektywie. W planach do 2035 roku przyspieszamy transformację energetyczną, rozwijając nowoczesne technologie produkcyjne oraz konsekwentnie wydłużając łańcuch wartości. Priorytetem będzie wzmocnienie kompetencji oraz rozwój potencjału biznesowego całej Grupy Kapitałowej. Po 2035 roku chcemy, aby KGHM był nowoczesną, multisurowcową grupą przemysłową – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Planujemy budowę nowej kopalni - KGHM 2.0. Będzie to niezależny, nowoczesny ciąg produkcyjnego w nowych obszarach eksploatacji. Będziemy również kontynuować rozwój naszych strategicznych projektów w Chile, USA oraz Kanadzie. Szukamy też nowych możliwości akwizycyjnych w innych lokalizacjach. Mamy odwagę patrzeć dalej niż inni. Przyszłość będzie należeć do tych, którzy potrafią działać konsekwentnie, myśleć długofalowo i brać odpowiedzialność za to, co budują – dodał Prezes Paszkiewicz.

Strategia 2055+ wyznacza kierunek dalszego rozwoju KGHM jako nowoczesnej, multisurowcowej grupy przemysłowej, zdolnej do budowania wartości w całym łańcuchu – od wydobycia po produkty o wyższym stopniu przetworzenia. Łączy ona perspektywę inwestycyjną i operacyjną, wzmacniając długoterminowo odporność Spółki na zmienność otoczenia rynkowego, zapewniając jednocześnie wzrost wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Budowa wartości dla Interesariuszy

Długoterminowy kierunek rozwoju wyznaczony w Strategii 2055+ przekłada się na konkretne cele operacyjne i finansowe. W latach 2026–2030 Spółka zakłada utrzymanie średniorocznej produkcji miedzi płatnej w GK KGHM na poziomie ponad 730 tys. ton rocznie, w tym około 180 tys. ton z recyklingu w aktywach krajowych, a także produkcję srebra na poziomie 1 290 ton rocznie. Istotnym celem pozostaje także wzrost udziału przychodów z produktów wyżej przetworzonych do około 60% sprzedaży miedzi elektrolitycznej do końca 2035 roku, utrzymanie średniorocznej skorygowanej EBITDA na poziomie 12 mld PLN i marży EBITDA na poziomie 25,6%, a także konsekwentna poprawa bezpieczeństwa pracy.

Integralną częścią Strategii 2055+ jest wieloletni plan inwestycyjny o wartości ponad 32 mld PLN w latach 2026–2030. Około 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na projekty realizowane w kraju, obejmujące rozwój Głównego Ciągu Technologicznego, budowę i rozbudowę infrastruktury górniczej, modernizację hut oraz inwestycje w energetykę i innowacje. Natomiast pozostała część dotyczy rozwój kluczowych aktywów zagranicznych, w tym projektów w Chile, USA i Kanadzie. Około 40% nakładów mają stanowić projekty rozwojowe, wspierające poprawę marżowości, wydłużanie łańcucha wartości i rozwój nowych kompetencji produkcyjnych.

Fot. Łukasz Wiejacha



Ważnym filarem Strategii 2055+ pozostaje transformacja energetyczna i ochrona klimatu. Do 2030 roku KGHM zakłada redukcję emisji CO 2 w Zakresie 2 o 30%, zwiększenie mocy własnych aktywów wytwórczych energii elektrycznej do minimum 220 MW oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych. Długoterminowym celem pozostaje neutralność klimatyczna w 2050 roku, wspierana przez budowę własnych bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii, zakup zeroemisyjnej energii w kontraktach PPA oraz wdrażanie niskoemisyjnych technologii w Głównym Ciągu Technologicznym.

Nowa Strategia wzmacnia także rolę badań i rozwoju jako narzędzia wspierającego przewagi konkurencyjne Grupy. Wydatki na badania i rozwój ukierunkowane będą przede wszystkim na rozwiązywanie wyzwań związanych z Głównym Ciągiem Technologicznym, w tym automatyzację i autonomizację procesów produkcyjnych, rozwój inteligentnej kopalni, nowy system eksploatacji oraz cyfrowe środowisko pracy operatorów. Dodatkowo Spółka przeznaczać będzie środki na projekty i innowacje otwierające nowe kierunki rozwoju działalności.

Odpowiedzialne finansowanie i kosztowa dyscyplina

Strategia 2055+ została oparta o szczegółową analizę sytuacji rynkowej, w tym rosnących kosztów wydobycia i produkcji metali, presji regulacyjnej oraz wyzwań związanych z dostępem do kapitału. Odpowiedzią na te uwarunkowania jest długoterminowe podejście do finansowania rozwoju, łączące ambitny program inwestycyjny z dyscypliną kosztową i poprawą efektywności. Szczególną rolę odgrywa tutaj Program Optymalizacji Kosztowej oraz dalsze usprawnienia operacyjne, ukierunkowane na zwiększanie marż, rozwój produktów wyżej przetworzonych i wzmacnianie odporności na zmienność otoczenia. Tak zdefiniowane podejście ma umożliwić finansowanie największego programu inwestycyjnego w historii KGHM przy zachowaniu stabilnych fundamentów finansowych.

– Na całym świecie obserwujemy wzrost kosztów wydobycia i produkcji metali. Przyczyn jest kilka. Coraz trudniejsze warunki geologiczne i techniczne, geopolityka, sczerpywanie się zasobów oraz presja regulacyjna i wymagania środowiskowe. Dlatego budujemy długoterminową, odpowiedzialną strategię pozyskiwania kapitału, która wspierana jest działaniami w zakresie optymalizacji kosztów. W konsekwencji umożliwi nam to finansowanie nowych projektów, w tym uruchomienie największego w historii KGHM programu inwestycyjnego – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Rekordowe inwestycje w Główny Ciąg Technologiczny

Jednym z fundamentów Strategii 2055+ jest rozwój bazy zasobowej i infrastruktury Głównego Ciągu Technologicznego. Priorytetem jest zapewnienie stabilnych podstaw działalności wydobywczej w długim horyzoncie. Kluczowe znaczenie mają działania związane z uruchamianiem nowych obszarów koncesyjnych oraz rozbudową zaplecza górniczego, tak aby utrzymać wysoki poziom produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy oraz opłacalności ekonomicznej. Szczególny nacisk położono na projekty poprawiające efektywność operacyjną, w tym modernizację instalacji, rozwój nowego systemu eksploatacji, automatyzację procesów i lepsze wykorzystanie danych geologicznych.

– Jesteśmy w kluczowym momencie, jeśli chodzi o inwestycje. Decyzje, które podejmiemy dziś, zapewnią optymalną ekonomicznie, długoterminową działalność KGHM na następne dekady. Dlatego skupiamy się na rozwoju bazy zasobowej oraz rozbudowie infrastruktury umożliwiającej uruchomienie wydobycia w nowych obszarach koncesyjnych. Rozwój technologii, dywersyfikacja surowcowa, transformacja energetyczna, bliższa współpraca ze światem nauki i start-upami oraz wykorzystanie własnych osiągnięć i know-how to są kierunki, którymi chcemy podążać – powiedział Zbigniew Bryja, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Wzmacnianie pozycji aktywów zagranicznych

Aktywa zagraniczne pozostają istotnym elementem budowania długoterminowej odporności i globalnej pozycji KGHM. Strategia 2055+ zakłada dalsze porządkowanie portfela projektów oraz koncentrację na tych aktywach, które najlepiej wspierają cele ekonomiczne, kompetencyjne i rozwojowe Grupy. Podejście to opiera się na selekcji, optymalizacji i dyscyplinie inwestycyjnej, a także na poszukiwaniu nowych możliwości tam, gdzie mogą one realnie wzmacniać wartość KGHM i ograniczać ekspozycję na ryzyka rynkowe. Kierunek ten obejmuje rozwój kopalni Sierra Gorda w Chile, optymalizację cyklu życia kopalni Robinson w USA oraz projekty eksploracyjne i rozwojowe realizowane w Chile, Kanadzie i USA.

– Chcemy, aby pozycja naszych zagranicznych aktywów rosła, bo to buduje globalną wiarygodność i odporność firmy na strukturalne zmiany, które zachodzą obecnie na rynku. Osiągniemy to dzięki optymalizacji projektów znajdujących się w portfelu KGHM oraz pozyskując aktywa, których potencjał jest zbieżny z naszymi długoterminowymi celami. Szukamy nowych możliwości pozwalających budować kompetencje i dywersyfikować ryzyko. Robimy to, bazując na szczegółowych analizach efektywności, a nie kierując się tylko potrzebą ekspansji. Nasz cel jest jasny – będziemy umacniać pozycję KGHM jako globalnego lidera w produkcji metali kluczowych dla transformacji energetycznej i cyfryzacji – powiedziała Anna Sobieraj-Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Multisurowcowość i rozwój produkcji

Nowe kierunki strategiczne zakładają, że realizacja programu inwestycyjnego będzie wspierać nie tylko rozwój nowych projektów, ale również wzrost efektywności podstawowej działalności produkcyjnej. Szczególne znaczenie mają tu modernizacja infrastruktury, rozwój przetwórstwa, automatyzacja i autonomizacja procesów oraz lepsze wykorzystanie krajowej bazy surowcowej. Istotnym elementem tego podejścia jest także zwiększanie udziału produktów o wyższym stopniu przetworzenia oraz wzmacnianie tych obszarów działalności, które bezpośrednio wpływają na marżowość i stabilność operacyjną Grupy. Priorytetem KGHM będzie również systematyczne rozszerzanie oferty o surowce o istotnym znaczeniu dla polskiej i europejskiej gospodarki. To właśnie te działania będą w najbliższych latach wzmacniać produkcyjne fundamenty KGHM i wspierać dalszy rozwój całego łańcucha wartości.