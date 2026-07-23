Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie „Poradnika Bezpieczeństwa”, przyciągnęła już 275 tysięcy uczestników w całej Polsce.

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie „Poradnika Bezpieczeństwa”, przyciągnęła już 275 tysięcy uczestników w całej Polsce.

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej stanowi jeden z filarów wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego celem jest budowanie odporności społecznej poprzez edukację i praktyczne szkolenia.

- Ochrona ludności zaczyna się od przygotowanego obywatela. Każda osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy i wie, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej i zachować się podczas jej wystąpienia, wzmacnia bezpieczeństwo siebie i Polski. 275 tysięcy uczestników Akademii OLiOC pokazuje, że Polki i Polacy chcą budować swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę w tym zakresie - podkreśliła Magdalena Roguska, podsekretarz stanu w MSWiA.

Pikniki edukacyjne przyciągnęły tysiące uczestników

Największym zainteresowaniem cieszyły się majowe wydarzenia plenerowe. W całym kraju zorganizowano blisko 800 pikników, pokazów i szkoleń we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Łącznie wzięło w nich udział 165 930 osób, które mogły w praktyce nauczyć się zasad bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia.

100 tysięcy osób ćwiczyło pierwszą pomoc

Drugim filarem programu był czerwcowy Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. W niemal tysiącu punktów szkoleniowych w całej Polsce udział wzięło około 100 tysięcy osób.

Uczestnicy ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), tamowanie masywnych krwotoków, użycie defibrylatora AED oraz prawidłowe wezwanie służb ratunkowych.

