Kraj i Świat

MSWiA szkoli Polaków na wypadek kryzysów. Rekordowe zainteresowanie akademią OLiOC

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie „Poradnika Bezpieczeństwa”, przyciągnęła już 275 tysięcy uczestników w całej Polsce.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

23 lipca 2026, 09:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

Krajowy trening pierwszej pomocy

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie „Poradnika Bezpieczeństwa”, przyciągnęła już 275 tysięcy uczestników w całej Polsce.

Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej stanowi jeden z filarów wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego celem jest budowanie odporności społecznej poprzez edukację i praktyczne szkolenia.

Ochrona ludności zaczyna się od przygotowanego obywatela. Każda osoba, która potrafi udzielić pierwszej pomocy i wie, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej i zachować się podczas jej wystąpienia, wzmacnia bezpieczeństwo siebie i Polski. 275 tysięcy uczestników Akademii OLiOC pokazuje, że Polki i Polacy chcą budować swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę w tym zakresie - podkreśliła Magdalena Roguska, podsekretarz stanu w MSWiA.

Pikniki edukacyjne przyciągnęły tysiące uczestników

Największym zainteresowaniem cieszyły się majowe wydarzenia plenerowe. W całym kraju zorganizowano blisko 800 pikników, pokazów i szkoleń we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Łącznie wzięło w nich udział 165 930 osób, które mogły w praktyce nauczyć się zasad bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia.

100 tysięcy osób ćwiczyło pierwszą pomoc

Drugim filarem programu był czerwcowy Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. W niemal tysiącu punktów szkoleniowych w całej Polsce udział wzięło około 100 tysięcy osób.

Uczestnicy ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), tamowanie masywnych krwotoków, użycie defibrylatora AED oraz prawidłowe wezwanie służb ratunkowych.
 

Akademia OLiOC działa także latem

Program nie zwalnia tempa w okresie wakacyjnym. W specjalnych strefach edukacyjnych organizowanych wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem przeszkolono już blisko 2 tysiące osób. Do końca wakacji zaplanowano jeszcze 12 wydarzeń.

– Za każdą z tych liczb stoi człowiek, który zdobył umiejętności mogące uratować życie drugiej osoby. Bezpieczne państwo to państwo przygotowanych ludzi – zaznaczyła wiceminister Roguska.

Kolejne szkolenia i rozwój programu

MSWiA zapowiada dalszy rozwój Akademii OLiOC. W najbliższych miesiącach uczestnicy będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu alarmowania, ewakuacji, bezpieczeństwa w domu, cyberbezpieczeństwa oraz przygotowania na długotrwałe awarie.

Program pozostaje jednym z kluczowych elementów budowy nowoczesnego systemu ochrony ludności w Polsce.

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