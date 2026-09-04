Gospodarka

Można zobaczyć hutę zza kulis. Trzeba się tylko zapisać na zwiedzanie

ArcelorMittal zaprasza na Dni Otwarte w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Sosnowcu. Będzie można zwiedzić m.in. walcownie, wystarczy tylko się zapisać.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 września 2026, 10:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ArcelorMittal Poland

We wrześniu można zwiedzić zakłady spółki Arcelormittal

fot: ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal zaprasza na Dni Otwarte w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Sosnowcu. Będzie można zwiedzić m.in. walcownie, wystarczy tylko się zapisać.

Chcecie zobaczyć, jak wygląda przemysł od środka? We wrześniu otwieramy przed Wami bramy naszych zakładów. To okazja, żeby zobaczyć z bliska miejsca, które na co dzień pozostają niedostępne dla odwiedzających i poznać proces produkcji stali od środka - zachęca ArcelorMittal.

Terminy zwiedzania

  • 12.09 – Sosnowiec | walcownia walcówki
  • 19.09 – Kraków | walcownia gorąca
  • 19.09 – Kraków | walcownia zimna
  • 26.09 – Dąbrowa Górnicza | walcownia średnia
  • 26.09 – Dąbrowa Górnicza | walcownia duża

Zapisać się można na stronie: narodzinystali.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej wybrać miejsce, które chciałoby się zobaczyć z bliska.

W 2025 roku ArcelorMittal Poland wyprodukował 3 174 677 ton stali oraz 2 867 460 ton koksu. Firma konsekwentnie realizuje projekty zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające wpływ na środowisko. Dzięki inwestycjom wdrożonym w ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o ponad 11 tys. MWh rocznie. Ponadto w 2025 roku 30 proc. energii zakupionej przez ArcelorMittal Poland z rynku pochodziło ze źródeł odnawialnych.

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