Można zobaczyć hutę zza kulis. Trzeba się tylko zapisać na zwiedzanie
ArcelorMittal zaprasza na Dni Otwarte w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Sosnowcu. Będzie można zwiedzić m.in. walcownie, wystarczy tylko się zapisać.
fot: ArcelorMittal Poland
We wrześniu można zwiedzić zakłady spółki Arcelormittal
fot: ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal zaprasza na Dni Otwarte w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Sosnowcu. Będzie można zwiedzić m.in. walcownie, wystarczy tylko się zapisać.
Chcecie zobaczyć, jak wygląda przemysł od środka? We wrześniu otwieramy przed Wami bramy naszych zakładów. To okazja, żeby zobaczyć z bliska miejsca, które na co dzień pozostają niedostępne dla odwiedzających i poznać proces produkcji stali od środka - zachęca ArcelorMittal.
Terminy zwiedzania
- 12.09 – Sosnowiec | walcownia walcówki
- 19.09 – Kraków | walcownia gorąca
- 19.09 – Kraków | walcownia zimna
- 26.09 – Dąbrowa Górnicza | walcownia średnia
- 26.09 – Dąbrowa Górnicza | walcownia duża
Zapisać się można na stronie: narodzinystali.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej wybrać miejsce, które chciałoby się zobaczyć z bliska.
W 2025 roku ArcelorMittal Poland wyprodukował 3 174 677 ton stali oraz 2 867 460 ton koksu. Firma konsekwentnie realizuje projekty zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające wpływ na środowisko. Dzięki inwestycjom wdrożonym w ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o ponad 11 tys. MWh rocznie. Ponadto w 2025 roku 30 proc. energii zakupionej przez ArcelorMittal Poland z rynku pochodziło ze źródeł odnawialnych.