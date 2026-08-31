Kraj i Świat

Można zdobyć dyplom z zagrożeń geologicznych. Trwa rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Geozagrożenia prowadzone wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Robert Passia

Robert Passia

31 sierpnia 2026, 12:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSAF AGH

Na AGH można studiować podyplomowo Geozagrożenia.

fot: KSAF AGH

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Geozagrożenia prowadzone wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Jak czytamy w programie studiów, uczestnicy zyskają wiedzę m.in. z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania czy monitorowania procesów osuwiskowych. 

W ramach zajęć będą odbywać się ćwiczenia terenowe, laboratoryjne, komputerowe i warsztatowe. W sumie będzie to 270 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów i praktyków z AGH i PIG-PIB.

Studia rozpoczną się w październiku. Będą prowadzone w systemie weekendowym na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej lub w niewielkiej odległości od Krakowa. W II semestrze zajęcia prowadzone będą częściowo poza Krakowem – w Gródku nad Dunajcem. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września. Opłata za dwa semestry wynosi 7800 tys. zł. 

Powiązane tematy:

agh pig geozagrożenia

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