Można dostać nawet 3,5 tys. złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku

31 sierpnia to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Przypominamy o jego najważniejszych zasadach.

Trzeba się spieszyć z wnioskiem o bon ciepłowniczy.

31 sierpnia to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Przypominamy o jego najważniejszych zasadach.

Bon ciepłowniczy to finansowe wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego. Może być przyznany następującym gospodarstwom domowym:

O przeciętnym miesięcznym dochodzie 3272,69 zł dla gospodarstwo domowego jednoosobowego. 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Korzystającym z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Płacącym za ciepło powyżej 170 zł/GJ .

W razie przekroczenia limitu dochodów, również możemy złożyć wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego. Jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą nasz dochód. Będzie wtedy obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.

Wsparcie, które można uzyskać zależy od trzech progów cenowych:

1 000 zł – przy cenie od 170 do 200 zł/GJ netto, 2 000 zł – przy cenie od 200 do 230 zł/GJ netto, 3 500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ netto.

Wnioski można składać internetowo lub w urzędzie. Wzory są dostępne na stronie Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen.