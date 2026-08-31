Kraj i Świat

Można dostać nawet 3,5 tys. złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku

31 sierpnia to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Przypominamy o jego najważniejszych zasadach. 

Robert Passia

Robert Passia

31 sierpnia 2026, 09:56
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

Trzeba się spieszyć z wnioskiem o bon ciepłowniczy.

fot: Maciej Dorosiński

31 sierpnia to ostatni dzień na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Przypominamy o jego najważniejszych zasadach. 

Bon ciepłowniczy to finansowe wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego. Może być przyznany następującym gospodarstwom domowym: 

  • O przeciętnym miesięcznym dochodzie 3272,69 zł dla gospodarstwo domowego jednoosobowego. 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
  • Korzystającym z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne.
  • Płacącym za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

W razie przekroczenia limitu dochodów, również możemy złożyć wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego. Jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą nasz dochód. Będzie wtedy obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. 

Wsparcie, które można uzyskać zależy od trzech progów cenowych:

  1. 1 000 zł – przy cenie od 170 do 200 zł/GJ netto,
  2. 2 000 zł – przy cenie od 200 do 230 zł/GJ netto,
  3. 3 500 zł – przy cenie powyżej 230 zł/GJ netto.

Wnioski można składać internetowo lub w urzędzie. Wzory są dostępne na stronie Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen

Powiązane tematy:

bon ciepłowniczy ciepło wniosek

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorządowy transformator

Ikoniczna kopalniana wieża zyska nowe życie. Rozpoczęła się rewitalizacja Szybu Krystyna

Rozpoczęła się długo wyczekiwana rewitalizacja zabytkowego Szybu Krystyna w Bytomiu – ikonicznej, blisko 60-metrowej wieży wyciągowej dawnej kopalni Szombierki.

Nowe technologie

Wyższy Urząd Górniczy zmienił adres strony internetowej

Wyższy Urząd Górniczy ma nowy adres strony internetowej - www.gov.pl/web/wug. Wszelkie informacje dotyczące działalności urzędu są dostępne pod nowym adresem w Portalu RP - gov.pl.

Kraj i Świat

Czesi: "Spoglądając na JSW, zarządzający spółką węglową OKD mogą się tylko cieszyć"

Nasi południowi sąsiedzi bacznie przyglądają się sytuacji w polskich kopalniach. Dają nawet odczuć, że trochę nam współczują.

Rynek

Motyka: Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca sierpnia

Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu - poinformował w sobotę minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu.