Założenia do ewentualnej nowej ustawy dot. nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych nie będą zawierały elementu retroaktywności - wynika z środowej wypowiedzi ministra energii Miłosza Motyki. We wtorek szef ME zapowiedział, że w resorcie trwają prace nad założeniami takiej ustawy.

Założenia do ewentualnej nowej ustawy dot. nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych nie będą zawierały elementu retroaktywności - wynika z środowej wypowiedzi ministra energii Miłosza Motyki. We wtorek szef ME zapowiedział, że w resorcie trwają prace nad założeniami takiej ustawy.

"Jest projekt Ministerstwa Finansów, który w zakresie przedsiębiorstw energetycznych podnosi stawkę podatku CIT. Drugi krok to założenia podatku od nadmiarowych zysków, bez retroaktywności (działania prawa wstecz ), czyli w momencie, w którym koncerny generują taki nadzwyczajny zysk" - powiedział na briefingu w Sejmie Motyka, cytowany przez swój resort na platformie X.

Wskazał, że takie rozwiązania są przyjęte w innych państwach.

"Nad takimi założeniami także pracujemy w Ministerstwie Energii, ustalając pewien próg ponadnormatywnych zysków koncernów naftowych w takich sytuacjach" - dodał.

We wtorek minister energii informował, że w kierowanym przez niego ministerstwie trwają prace nad założeniami ustawy dotyczącej nadzwyczajnych zysków koncernów energetycznych.

Kontrola prewencyjna

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Nawrocki wskazał w uzasadnieniu m.in. na działanie wstecz przepisów.

W sierpniu minister energii zapowiadał, że rząd może wrócić do windfall tax jesienią. O pracach rządu dotyczących podejmowania inicjatywy w sprawie zysków koncernów paliwowych informował także minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

20 sierpnia w wykazie prac rządu ukazały się założenia do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego. W celu sfinansowania tego wsparcia rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych.

Dla firm z tego sektora o przychodach przekraczających 50 mln euro CIT w 2027 r. ma wzrosnąć do 30 proc. z 19 proc. obecnie i z 22 proc. po przeprowadzeniu przez rząd zmian zapowiedzianych 19 sierpnia. W roku 2028 stawka miałaby wynieść 26 proc., a w roku 2029 - 23 proc. W 2030 r., począwszy od czwartego roku podatkowego rozpoczynającego się po wejściu w życie projektowanych zmian, ma nastąpić powrót do podstawowej stawki CIT.

19 sierpnia rząd zapowiedział m.in. propozycję podniesienia podatku CIT z 19 do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami powyżej równowartości 50 mln euro rocznie oraz dla podatkowych grup kapitałowych.