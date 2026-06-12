Motyka: Trwają analizy w sprawie dalszego działania pakietu CPN

Resorty energii, aktywów państwowych i finansów prowadzą analizy, ale jeszcze nie podjęły decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania pakietu CPN - poinformował w czwartek minister energii Miłosz Motyka.

Resorty energii, aktywów państwowych i finansów prowadzą analizy, ale jeszcze nie podjęły decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania pakietu CPN - poinformował w czwartek minister energii Miłosz Motyka.

- Analizy trwają i jesteśmy w kontakcie wspólnie z panem ministrem Balczunem, jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Domańskim, więc te decyzje przed nami - powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że uzgodnienia prowadzone są “w trójkącie“, na który składa się Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Finansów.

Przypomniał, że koszt programu dla budżetu to 1,6 mld zł miesięcznie. Jednym ze źródeł finansowania to planowany podatek od zysków nadzwyczajnych. - Kolejne (źródło - PAP) to oczywiście wpływy podatkowe - powiedział Motyka.

- To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa. Stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić (...) Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała, to będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości po ewentualnym zakończeniu pakietu te ceny po prostu nie wzrosną - dodał minister Motyka.

Potwierdził, że resort wciąż uważa, że jeśli cena baryłki ropy wróci do poziomu 80 dol., to będzie można zakończyć działanie pakietu. Inny ważny wskaźnik to cena oleju napędowego w portach ARA.

- Jeżeli zdarzy się to wcześniej ze względu na sytuację budżetową, to także powinniśmy to analizować. Ale jak mówię, te analizy trwają, więc dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, by to przedstawiać - podsumował Motyka.

Informację, że trwają analizy nad możliwością przedłużenia programu CPN, potwierdził a czwartek wieczorem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Rząd bardzo dokładnie analizuje sytuację na rynku ropy, na rynku paliw gotowych. Jako minister finansów muszę powiedzieć, że jest to program bardzo kosztowny - powiedział Domański w TVP Info.

Potwierdził też wcześniejszą zapowiedź ministra Motyki dotyczącą wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków. Wpływy z tego podatku mają pokryć spadek wpływów budżetowych z powodu obniżenia podatków paliwowych, co pozwoliło wprowadzić program CPN.