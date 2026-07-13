Motyka: Transformacja to niższe ceny i bezpieczeństwo systemu

Polska energetyka wchodzi w etap, którego głównymi celami są niskie ceny energii, bezpieczeństwo dostaw i większa odporność systemu - powiedział w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zapowiedział rozwój magazynów energii, sieci i udział polskich firm w inwestycjach.

Polska energetyka wchodzi w etap, którego głównymi celami są niskie ceny energii, bezpieczeństwo dostaw i większa odporność systemu - powiedział w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Zapowiedział rozwój magazynów energii, sieci i udział polskich firm w inwestycjach.

- Polska energetyka wkracza w nową erę, w której naczelną zasadą są niskie ceny dla odbiorców indywidualnych i dla przemysłu. Polska energetyka wkracza w erę, w której transformacja energetyczna nie jest żadnym zagrożeniem, tylko szansą, na której będą budowane polskie firmy - powiedział Motyka podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego wyznaczającego kierunki współpracy w zakresie przygotowania rozwiązań regulacyjnych, finansowych, organizacyjnych i systemowych, wspierających rozwój wielkoskalowych magazynów energii.

- Polska energetyka wkracza w fazę, w której bezpieczeństwo energetyczne, system oparty o rozproszone źródła i elastyczność jego pracy są najważniejsze, które gwarantują odporność, które gwarantują bezpieczeństwo - dodał.

Polska jest obecnie największym placem budowy energetyki w Europie

Minister ocenił, że Polska jest obecnie największym placem budowy energetyki w Europie. Wśród najważniejszych inwestycji wymienił m.in. decyzję o budowie trzeciego terminala FSRU w Gdańsku, realizację największego magazynu bateryjnego na Pomorzu, przyłączenie do systemu morskich farm wiatrowych oraz rekordowe inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

Minister zaznaczył, że jednym z priorytetów rządu jest udział krajowych przedsiębiorstw w realizowanych projektach. Poinformował, że w ciągu najbliższych 10 lat na transformację energetyczną ma zostać przeznaczony około 1 bln zł. Jego zdaniem, inwestycje te mają zwiększyć odporność systemu energetycznego oraz ograniczyć zależność od czynników zewnętrznych.