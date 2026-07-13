Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw w Polsce i pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Finansów - powiedział w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że obecnie sygnały napływające od sojuszników są uspokajające, a rząd liczy na spadek cen paliw.

Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw w Polsce i pozostaje w kontakcie z Ministerstwem Finansów - powiedział w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że obecnie sygnały napływające od sojuszników są uspokajające, a rząd liczy na spadek cen paliw.

Szef resortu energii odniósł się do sytuacji na rynku paliw podczas konferencji prasowej w Elektrowni Wodnej Rożnów, gdzie podpisano list intencyjny dotyczący rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych.

- Analizujemy tę sytuację. Od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby ani huraoptymizmu, ani defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie z kilkudniowym wyprzedzeniem przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu - powiedział Motyka.

Jak zaznaczył, resort pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów.

- W zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali. Udowodniliśmy już, że jesteśmy skuteczni - powiedział minister.

Działania osłonowe rynku paliw

Przypomniał działania osłonowe dotyczące rynku paliw, realizowane - jak mówił - w poprzednich latach.

- Mimo że opozycja mówiła, że nie zadziałają, że zabraknie paliwa na stacjach i że benzyna będzie kosztowała 10 zł, program okazał się skuteczny. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada Grupa Orlen i które najmocniej oddziałują na rynek. W ciągu najbliższych dni będziemy analizowali sytuację i podejmowali decyzje - powiedział.

Dodał, że napływające obecnie informacje dotyczące sytuacji geopolitycznej są bardziej optymistyczne.

- Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment uspokajające, więc liczymy, że ceny paliw będą niższe - powiedział Motyka.

Minister odniósł się również do wysokich cen pelletu drzewnego, utrzymujących się mimo okresu letniego. Zapowiedział działania mające zwiększyć podaż surowca przed sezonem grzewczym.