Energetyka

Motyka: Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw

Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw. Różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN - powiedział w czwartek szef resortu energii Miłosz Motyka. Obniżka VAT na paliwo w ramach pakietu CPN wygasa 30 czerwca.

Pap

19 czerwca 2026, 07:46
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Miłosz Motyka

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Miłosz Motyka

Nie będzie radykalnych podwyżek cen paliw. Różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN - powiedział w czwartek szef resortu energii Miłosz Motyka. Obniżka VAT na paliwo w ramach pakietu CPN wygasa 30 czerwca.

Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował w Radio Zet, że po wygaśnięciu pakietu Ceny Paliw Niżej(CPN) w polskich kierowców nie uderzy radykalna podwyżka cen paliw. Zapewnił, że różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas CPN będą "kilkugroszowe".

- Jeżeli chodzi o stawkę VAT, ona pójdzie do góry, natomiast jeżeli chodzi o ceny hurtowe, wszystko wskazuje na to, że zostanie to skonsumowane przez spadki cen w hurcie na rynkach - powiedział szef ME. 

Ceny powinny być podobne do tych sprzed kryzysu

Podkreślił, że będzie to zależne od tego, jak ceny te będą kształtowały się przez następne kilkanaście dni, ale stawki - w jego ocenie - powinny być podobne do tych sprzed kryzysu na Bliskim Wschodzie.

W przypadku stawki akcyzy, Motyka wskazał, że pierwotnie deklarowano, że jej wysokość nie wzrośnie w stosunku do poprzednich dni. - Nie doszacowaliśmy, bo będzie niższa - dodał minister.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów podało, że ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN. Obniżka akcyzy wygasła 16 czerwca, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca.

W czwartek ceny ropy naftowej na rynkach paliw spadały po tym, jak weszło w życie tymczasowe porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co - w opinii maklerów - poprawia perspektywy dostaw ropy przez cieśninę Ormuz.

Pakiet CPN wszedł życie pod koniec marca. Miał na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc.; a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej.

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