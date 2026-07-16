Optymalny miks energetyczny Polski ma się składać z energii pochodzącej przede wszystkim z elektrowni jądrowych i odnawialnych źródeł energii, a cel ten ma być zrealizowany do 2040 roku - powiedział w czwartek w Sejmie minister energii Miłosz Motyka.

Optymalny miks energetyczny Polski ma się składać z energii pochodzącej przede wszystkim z elektrowni jądrowych i odnawialnych źródeł energii, a cel ten ma być zrealizowany do 2040 roku - powiedział w czwartek w Sejmie minister energii Miłosz Motyka.

- Do 2040 roku Polska uzyska optymalny miks energetyczny zbudowany na energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii. 18 GW mocy ma pochodzić z morskiej energetyki wiatrowej, moc pochodząca ze źródeł fotowoltaicznych ma wynieść 40 GW - powiedział podczas plenarnego posiedzenia Sejmuj szef resortu energii, odpowiadając na pytanie posłów. Motyka wymienił też energetykę wiatrową na lądzie.

Istotną rolę mają odgrywać magazyny energii

Minister zwrócił uwagę, że w polskim systemie elektroenergetycznym istotną rolę mają odgrywać magazyny energii - zarówno elektrownie szczytowo-pompowe, jak również magazyny bateryjne.

- W ostatnich dniach podjęta została decyzja, by Ministerstwo Energii wraz z grupą Tauron podjęło działania inwestycyjne i legislacyjne na rzecz budowy największego magazynu energii w Polsce o mocy niespełna 800 MW - chodzi o elektrownię szczytowo-pompową Rożnów 2. Podejmujemy też decyzje inwestycyjne w zakresie budowy magazynów bateryjnych. Największy, nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy jest budowany na Pomorzu w Żarnowcu. Kolejne są realizowane na zachodnim Pomorzu oraz w centralnej Polsce po to, żeby nadwyżkę z odnawialnych źródeł energii móc zmagazynować i wprowadzać do systemu później - powiedział Motyka.

Jak wynika z przedstawionej przez szefa resortu energii informacji, udział polskich firm w realizacji elektrowni Rożnów 2 ma wynieść 70 proc., w przedsięwzięciach związanych z lądową energetyką wiatrową - ponad 60 proc., a energetyką jądrową - 40 proc. w pierwszym roku i minimum 70 proc. w kolejnym.

Baltic Power. do końca roku

Motyka poinformował też, że do końca tego roku do polskiej sieci elektroenergetycznej ma być wprowadzony 1 GW mocy zainstalowanej w farmie Baltic Power.