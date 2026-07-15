Benzyna i diesel podrożały w ciągu tygodnia o ponad 20 groszy

Benzyna 95-oktanowa i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy do odpowiednio 6,99 zł i 7,19 zł za litr - poinformowali w środę analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem na wyższe ceny na stacjach mają wpływ niepokoje na Bliskim Wschodzie.

Benzyna 95-oktanowa i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy do odpowiednio 6,99 zł i 7,19 zł za litr - poinformowali w środę analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem na wyższe ceny na stacjach mają wpływ niepokoje na Bliskim Wschodzie.

"Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, które winduje notowania ropy, dla kierowców w Polsce oznacza powrót droższego tankowania. Zwłaszcza że od początku lipca nie chroni ich pakiet ťCPNŤ. W efekcie, średnia cena benzyny niepokojąco zbliżyła się do poziomu 7 złotych, a cena diesla znacząco go przekroczyła" - przekazali w komentarzu analitycy.

Dodali, że w ciągu tygodnia litr benzyny 95 podrożał o 21 groszy i w środę kosztuje średnio 6,99 zł. Diesel po podwyżce o 26 groszy kosztuje z kolei 7,19 zł. Nieprzerwanie, od drugiej połowy kwietnia, tanieje natomiast LPG, którego średnia cena spadła o 3 grosze do 3,17 zł za litr.

Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, gdzie za litr "95-tki" oraz oleju napędowego płaci się przeciętnie odpowiednio: 7 zł i 7,22 zł. Autogaz najdroższy jest w województwie zachodniopomorskim - kosztuje tam 3,33 zł/l.

Najtaniej jest w województwie śląskim, gdzie stacje sprzedają litr benzyny przeciętnie za 6,92 zł, oraz w województwie świętokrzyskim, gdzie średnie ceny diesla i LPG wynoszą 7,14 zł/l i 2,93 zł/l.