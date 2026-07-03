Gospodarka

Motyka: Ceny energii dla przedsiębiorstw energochłonnych powinny spaść o kilkanaście procent

Do września Ministerstwo Energii ma przygotować rozporządzenie w sprawie taryf za energię elektryczną, dzięki któremu ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych mają spaść o kilkanaście procent - poinformował w czwartek szef resortu Miłosz Motyka.

Pap

3 lipca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Miłosz Motyka

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Miłosz Motyka

Do września Ministerstwo Energii ma przygotować rozporządzenie w sprawie taryf za energię elektryczną, dzięki któremu ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych mają spaść o kilkanaście procent - poinformował w czwartek szef resortu Miłosz Motyka.

- Do września będzie nowe rozporządzenie taryfowe, w którym także określimy przepisy dotyczące przedsiębiorstw energochłonnych. Pracujemy nad tym, by przedsiębiorstwa energochłonne miały odpowiednie ulgi, żeby po prostu było taniej. Myślę, że o kilkanaście procent - powiedział Motyka w Polsat News. Dodał, że to "pierwszy krok", a w kolejnych miesiącach i latach przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z "mechanizmów elastyczności, które będą gwarantowały jeszcze niższe ceny".

Rekomendacje do końca czerwca?

W ubiegłym tygodniu Motyka informował, że rekomendacje dot. kształtowania taryf dla energii elektrycznej są w większości gotowe i trwa wypracowywanie ostatecznego rozwiązania dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Również w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Ministerstwa Energii podano, że rekomendacje w sprawie zmian w kształtowaniu taryf za prąd zostaną przedstawione ministrowi energii do końca czerwca, a nie - jak informowano wcześniej - do końca kwietnia.

W połowie listopada ub.r. przy Ministerstwie Energii powołano specjalny zespół, który ma opracować rekomendacje i założenia do propozycji przepisów dotyczących kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej.

Powiązane tematy:

produkcja przemysł energochłonne energetyka ceny prądu motyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Branża zbrojeniowa

AGAT, czyli elitarna jednostka z Gliwic świętowała swoje 15-lecie

Skoki spadochronowe, wojskowy sprzęt, defilada, wymagające zawody i atrakcje dla całych rodzin – tak Jednostka Wojskowa AGAT świętowała swoje 15-lecie. Gliwickie lotnisko stało się miejscem wyjątkowego spotkania mieszkańców z żołnierzami jednej z elitarnych jednostek polskich wojsk specjalnych.

Rynek

Poczta Polska miała 103 mln zł zysku za pięć miesięcy

Poczta Polska miała 103 mln zł zysku za pięć miesięcy 2026 r.; w tym samym okresie 2025 r. było to 105,6 mln zł - wynika z informacji przedstawionej w środę przez Pocztę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Wynik ze sprzedaży wzrósł o 188 proc. rok do roku.

Produkcja

W pracującej dla kopalń spółce przedłużono czas na przekazanie propozycji układowych

Sędzia-komisarz wydał zarządzenie dotyczące przedłużenia do 30 września br. terminu na złożenie propozycji układowych - wynika z środowego komunikatu PKP Cargo. Spółka ma też przygotować ich ostateczną wersję do końca sierpnia.

Produkcja

Polski przemysł znalazł się w punkcie krytycznym - organizacje przemysłowe apelują do ministra finansów

30 organizacji przemysłowych przekazało Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel o systemowe wsparcie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki - poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).