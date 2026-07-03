Do września Ministerstwo Energii ma przygotować rozporządzenie w sprawie taryf za energię elektryczną, dzięki któremu ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych mają spaść o kilkanaście procent - poinformował w czwartek szef resortu Miłosz Motyka.

Do września Ministerstwo Energii ma przygotować rozporządzenie w sprawie taryf za energię elektryczną, dzięki któremu ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych mają spaść o kilkanaście procent - poinformował w czwartek szef resortu Miłosz Motyka.

- Do września będzie nowe rozporządzenie taryfowe, w którym także określimy przepisy dotyczące przedsiębiorstw energochłonnych. Pracujemy nad tym, by przedsiębiorstwa energochłonne miały odpowiednie ulgi, żeby po prostu było taniej. Myślę, że o kilkanaście procent - powiedział Motyka w Polsat News. Dodał, że to "pierwszy krok", a w kolejnych miesiącach i latach przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z "mechanizmów elastyczności, które będą gwarantowały jeszcze niższe ceny".

Rekomendacje do końca czerwca?

W ubiegłym tygodniu Motyka informował, że rekomendacje dot. kształtowania taryf dla energii elektrycznej są w większości gotowe i trwa wypracowywanie ostatecznego rozwiązania dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Również w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Ministerstwa Energii podano, że rekomendacje w sprawie zmian w kształtowaniu taryf za prąd zostaną przedstawione ministrowi energii do końca czerwca, a nie - jak informowano wcześniej - do końca kwietnia.

W połowie listopada ub.r. przy Ministerstwie Energii powołano specjalny zespół, który ma opracować rekomendacje i założenia do propozycji przepisów dotyczących kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej.