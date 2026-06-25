Po szychcie

Mont Blanc zdobyty przez górników z kopalni Sobieski

Andrzej Witkowski, lider wyprawy i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, wraz z Mateuszem Dolegą oraz Dawidem Siwkiem stanęli na najwyższym szczycie Alp.

Monika Krezel

Monika Krężel

25 czerwca 2026, 07:41
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB PKW

Najwyższy szczyt Alp już zdobyty

fot: FB PKW

Andrzej Witkowski, lider wyprawy i pracownik Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, wraz z Mateuszem Dolegą oraz Dawidem Siwkiem stanęli na najwyższym szczycie Alp.

O wejściu trzyosobowej ekipy, związanej z ZG Sobieski, na Mont Blanc Południowy Koncern Węglowy poinformował w mediach społecznościowych 24 czerwca. Andrzej Witkowski i Mateusz Dolega są pracownikami ZG Sobieski. Dawid Siwek pracuje w Spółce Usług Górniczych, ale jego codzienna praca również związana jest z jaworznicką kopalnią Sobieski.

Andrzej Witkowski od ponad 12 lat wspina się w Tatrach Wysokich i Alpach. Ma na swoim koncie między innymi Wielką Koronę Tatr oraz wejścia na szczyty należące do Korony Europy, takie jak Grossglockner, Zugspitze czy Triglav.
 
Jak podawał wcześniej PKW, dla Mateusza Dolegi i Dawida Siwka był to pierwszy wyjazd w Alpy, ale nie pierwsze ambitne górskie wyzwanie. Doświadczenie zdobywali podczas wymagających przejść w Tatrach Wysokich, między innymi na Ganku, Łomnicy i Durnym Szczycie.
 
Zespół planował wejście na Mont Blanc Drogą Papieską od strony włoskiej. To wariant dłuższy, bardziej wymagający i zdecydowanie mniej uczęszczany niż popularna droga od strony francuskiej. Trasa prowadzi między innymi przez lodowiec Miage i wymaga bardzo dobrego przygotowania, samodzielności oraz doświadczenia w poruszaniu się w terenie wysokogórskim. 

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