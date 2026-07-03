Do 22 proc. spadł w czerwcu odsetek Polaków, którzy uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. W kwietniu twierdziło tak 45 proc. respondentów. Ponad jedna trzecia spodziewa się wzrostu dochodów swojego gospodarstwa domowego.

Do 22 proc. spadł w czerwcu odsetek Polaków, którzy uważają, że ceny będą rosły szybciej niż dotychczas - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. W kwietniu twierdziło tak 45 proc. respondentów. Ponad jedna trzecia spodziewa się wzrostu dochodów swojego gospodarstwa domowego.

W czerwcowym badaniu CBOS mniej ankietowanych niż w kwietniu zadeklarowało, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie w ich gospodarstwach domowych ograniczano wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb (35 proc. wobec 37 proc.), a odsetek pożyczających pieniądze na ten cel nie zmienił się (9 proc.).

Udaje się nam oszczędzać

W najnowszym badaniu, podobnie jak w kwietniu, ponad połowie badanych udało się zaoszczędzić trochę pieniędzy (54 proc. wobec 53 proc.). W czerwcu częściej niż w kwietniu respondenci deklarowali dokonywanie w ciągu ostatniego miesiąca większych planowanych zakupów czy inwestycji, takich jak zakup mebli, wycieczek, obligacji (wzrost z 29 proc. do 33 proc.).

Zgodnie z wynikami najnowszego badania, obecnie nieco więcej niż co piąty ankietowany uważa, że w perspektywie najbliższego roku ceny będą rosły szybciej niż w ciągu minionych dwunastu miesięcy (22 proc. wobec 45 proc. w kwietniu), a największa część badanych sądzi, że w zbliżonym tempie (52 proc.). Ponadto blisko co piąty respondent ma większy optymizm w tym obszarze, licząc na wolniejsze tempo ich wzrostu (13 proc.) bądź że nie będą rosły (6 proc.).

Jednocześnie w stosunku do kwietnia zwiększył się udział badanych spodziewających się wzrostu dochodów swojego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższego roku (z 31 proc. do 34 proc.), a zmniejszył nieoczekujących zmian w tym zakresie (z 47 proc. do 45 proc.). Natomiast odsetek ankietowanych obawiających się ich spadku pozostał na podobnym poziomie (17 proc. wobec 18 proc. w kwietniu).

Mniej obawiamy się o przyszłość

W porównaniu z kwietniem w czerwcu zmniejszył się odsetek badanych myślących o swojej przyszłości z obawą (z 36 proc. do 32 proc.), nie zmienił się udział patrzących na nią z nadzieją (33 proc.), wzrosła zaś grupa ankietowanych mających do niej ambiwalentne nastawienie (z 27 proc. do 30 proc.).

W czerwcu nastroje w wymiarze środowiskowym są bardzo zbliżone do odnotowanych w kwietniu. We wszystkich trzech obszarach uwzględnionych w badaniu ankietowani w swoim najbliższym otoczeniu dostrzegają więcej pesymizmu niż optymizmu.

Stosunkowo największa przewaga występuje w odniesieniu do sytuacji gospodarczej (48 proc. pesymistów wobec 19 proc. optymistów), mniejsza zaś w przypadku sytuacji finansowej gospodarstw domowych (37 proc. wobec 29 proc.) oraz ogólnych perspektyw na przyszłość (39 proc. wobec 27 proc.).

Badanie "Nastroje konsumenckie" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 22-25 czerwca 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1001).