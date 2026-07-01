Kraj i Świat

Młodzi bohaterowie z ważnymi medalami. Uratowali życie tonącemu

Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Katowic, od 10 dni są na ustach całej Polski. Uratowali mężczyznę, który topił się w stawie Barbara w Katowicach. Właśnie prezydent RP odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę.

Monika Krezel

Monika Krężel

1 lipca 2026, 12:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Alicja Stefaniuk/KPRP

Wizyta nastolatków w Pałacu Prezydenckim

fot: Alicja Stefaniuk/KPRP

Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Katowic, od 10 dni są na ustach całej Polski. Uratowali mężczyznę, który topił się w stawie Barbara w Katowicach. Właśnie prezydent RP odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę.

17-letni Janek i 15-letnia Eliza uratowali życie mężczyźnie, który tonął na stawie Barbara w Katowicach. 21 czerwca, w niedzielne popołudnie, to właśnie oni jako pierwsi ruszyli na pomoc, wyciągnęli poszkodowanego z wody, wezwali służby i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Akcja ratunkowa trwała do momentu przylotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki działaniom nastolatków udało się uratować życie człowieka. 

Licealiści otrzymali ważne medale i płynące zewsząd gratulacje.

W zakończeniu roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Oddziału Miejskiego WOPR z Katowic. Na wniosek prezesa Śląskiego WOPR - prezes Zarządu Głównego WOPR odznaczył młodych uczniów Medalem za Uratowanie Życia Tonącemu. 

Poza tym jednogłośną decyzją zarządu katowickiego Oddziału WOPR przyznano im wyróżnienie w postaci sfinansowania kursów - Ratownika WOPR Elizie, która jest już Młodszym Ratownikiem WOPR w Oddziale Katowice oraz Młodszego Ratownika WOPR – Jankowi.

Janek i Eliza otrzymali też gratulacje od prezydenta Katowic.

Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę. Odznaczenia w imieniu prezydenta wręczył 30 czerwca minister Adam Andruszkiewicz. W spotkaniu z młodymi bohaterami udział wzięła także pierwsza dama Marta Nawrocka.

Powiązane tematy:

staw barbara bohaterowie wopr prezydent

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Finanse i inwestycje

Wall Street w górę, Dow miał najlepsze pierwsze półrocze od 5 lat

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Dow Jones zanotował najlepsze pierwsze półrocze od pięciu lat, a Nasdaq miał najlepszy kwartał od 2020 roku. Rynki akcji miały bardzo udane pierwsze sześć miesięcy 2026 roku, a analitycy spekulują co będzie dalej.

Samorząd i region

Nowe życie po kopalni Centrum. Bytom stawia na innowacje i przedsiębiorczość

Na terenie byłej kopalni Centrum w Bytomiu powstanie akcelerator biznesowy KSSENON – centrum kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w partnerstwie z miastem Bytom. Koszt inwestycji to blisko 100 mln złotych, a blisko 70 proc. tej kwoty to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Finanse i inwestycje

Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej trzem wierzycielom. Najwięcej w śląskim

Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich 29 - poinformował BIG InfoMonitor. Z danych wynika, że za 40 proc. zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają "multidłużnicy", czyli osoby z kilkoma wierzycielami.

Artykuł sponsorowany

Jak działa outsourcing księgowości w branży real estate? Kontrola finansów w strukturach wieloprojektowych

Firmy zarządzające nieruchomościami komercyjnymi operują w modelu finansowym, który nie ma odpowiednika w większości innych branż. Nie chodzi tutaj o skalę przychodów, a raczej o strukturalną złożoność, którą narzuca sam charakter inwestycji. Każdy projekt to zazwyczaj odrębna spółka celowa (SPV - Special Purpose Vehicle), posiadająca własne konta bankowe, własne umowy najmu, własne zobowiązania kredytowe i własny cykl raportowania. W portfelu złożonym z pięciu, dziesięciu lub więcej takich podmiotów CFO stoi przed zadaniem, które przestaje być operacyjnym - zaczyna być systemowym.