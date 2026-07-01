Młodzi bohaterowie z ważnymi medalami. Uratowali życie tonącemu

Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Katowic, od 10 dni są na ustach całej Polski. Uratowali mężczyznę, który topił się w stawie Barbara w Katowicach. Właśnie prezydent RP odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę.

Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Katowic, od 10 dni są na ustach całej Polski. Uratowali mężczyznę, który topił się w stawie Barbara w Katowicach. Właśnie prezydent RP odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę.

17-letni Janek i 15-letnia Eliza uratowali życie mężczyźnie, który tonął na stawie Barbara w Katowicach. 21 czerwca, w niedzielne popołudnie, to właśnie oni jako pierwsi ruszyli na pomoc, wyciągnęli poszkodowanego z wody, wezwali służby i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, przywracając mu funkcje życiowe. Akcja ratunkowa trwała do momentu przylotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki działaniom nastolatków udało się uratować życie człowieka.

Licealiści otrzymali ważne medale i płynące zewsząd gratulacje.

W zakończeniu roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Oddziału Miejskiego WOPR z Katowic. Na wniosek prezesa Śląskiego WOPR - prezes Zarządu Głównego WOPR odznaczył młodych uczniów Medalem za Uratowanie Życia Tonącemu.

Poza tym jednogłośną decyzją zarządu katowickiego Oddziału WOPR przyznano im wyróżnienie w postaci sfinansowania kursów - Ratownika WOPR Elizie, która jest już Młodszym Ratownikiem WOPR w Oddziale Katowice oraz Młodszego Ratownika WOPR – Jankowi.

Janek i Eliza otrzymali też gratulacje od prezydenta Katowic.

Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył ich Medalami za Ofiarność i Odwagę. Odznaczenia w imieniu prezydenta wręczył 30 czerwca minister Adam Andruszkiewicz. W spotkaniu z młodymi bohaterami udział wzięła także pierwsza dama Marta Nawrocka.