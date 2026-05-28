Młode sokoły z komina Huty KGHM czekają na imiona

W Hucie Miedzi "Głogów" właśnie zaobrączkowano cztery pisklęta sokoła wędrownego. W Polsce żyje zaledwie około 100 par tego gatunku. Część tej populacji tworzą ptaki, które wykluły się na hutniczym kominie „Koniczynka”. Już wkrótce młode sokoły otrzymają imiona wybrane przez pracowników KGHM.

Obrączkowanie przeprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” przy wsparciu wolontariuszy KGHM i pracowników huty. Pisklęta otrzymały po dwie obrączki – w kolorze żółtym i niebieskim. Pierwsza jest oznakowaniem ornitologicznym, stosowanym w przypadku sokołów gniazdujących na terenach miejskich i przemysłowych. Natomiast niebieskimi obrączkami oznacza się dzikie ptaki, które przyszły na świat na wolności.

– Obrączkowanie to ważny moment nie tylko dla ornitologów, ale także dla wszystkich, którzy od lat angażują się w ochronę sokołów wędrownych w Hucie Miedzi „Głogów”. Dzięki takim działaniom możliwe jest nie tylko monitorowanie losów ptaków, ale także realne wsparcie odbudowy ich populacji w Polsce. Sokoły upodobały sobie naszą hutę nieprzypadkowo. Sprzyjają temu zarówno warunki panujące wokół zakładu, jak i sąsiedztwo Łęgów Głogowskich. To rozległe, zajmujące 600 hektarów, cenne przyrodniczo tereny, które przyciągają wiele gatunków zwierząt – powiedział Dariusz Matijczak, Główny Specjalista ds. Gospodarki Leśnej w Hucie Miedzi „Głogów”.

Bezpieczne miejsce dla naszych sokołów

W tym roku platformę lęgową zajęła para sokołów – Luna II i Bosy, która doczekała się czterech piskląt. To kolejny dowód na to, że teren huty od lat pozostaje bezpiecznym miejscem lęgowym dla tego chronionego gatunku. Od momentu zamontowania platformy lęgowej zaobrączkowano już 54 pisklęta. Obecnie w Polsce żyje około 100 par sokoła wędrownego. Młode ptaki, które wykluwają się w Hucie Miedzi „Głogów”, wzmacniają krajową populację tego rzadkiego drapieżnika i potwierdzają, że zakład od lat pozostaje ważnym miejscem jego ochrony. Najsłynniejszym sokołem z Głogowa była Giga, która gniazdowała na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Przemysł i natura w jednym miejscu

Historia sokołów w Hucie Miedzi „Głogów” zaczęła się w 2008 roku, kiedy odnotowano pierwszą próbę gniazdowania. Gdy zamontowano platformę lęgową, już rok później wykluły się pierwsze młode. Bliskość natury oraz warunki panujące wokół zakładu okazały się sprzyjające wychowywaniu piskląt.

Sokoły wędrowne nie są jedynymi dzikimi mieszkańcami okolic zakładów KGHM. Na tych terenach można spotkać również sarny, borsuki, zające, dziki, lisy czy jelenie, a w starorzeczach Odry także wydry i bobry. Jest to przestrzeń ważna również dla wielu gatunków ptaków, w tym pustułek, które często wybierają tereny huty na lęgowiska. Wokół zakładów KGHM prowadzone są liczne działania na rzecz ochrony przyrody, w tym coroczne akcje sadzenia drzew, organizowane przez wolontariuszy z okazji Światowego Dnia Ziemi.