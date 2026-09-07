Ministerstwo: Górnicza spółka nie jest zainteresowana rozwojem działalności wydobywczej w Kazachstanie
Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.
fot: petrolinvest.pl
Pole poszukiwawcze w Kazachstanie
fot: petrolinvest.pl
Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.
"Eksport surowców z Kazachstanu do Europy pozostaje silnie uzależniony od dostępu do infrastruktury eksportowej, tranzytowej (Rosja i Turcja) oraz czynników geopolitycznych, w tym zagrożeń związanych z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. W konsekwencji, z perspektywy bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji portfela Grupy Orlen jest to kierunek o znikomej wartości" - napisano w dokumencie.
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"Orlen wskazał, że występujące ryzyka nie gwarantują uzyskania ekonomicznie uzasadnionego projektu wydobywczego. Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi" - dodano.
Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania
W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że Minister Aktywów Państwowych, działając jako akcjonariusz - Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania w prowadzenie spraw spółki, także w zakresie ewentualnego zaangażowania Orlenu w działalność poza granicami kraju.
"Inwestycje w poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż węglowodorów mają charakter biznesowy i należą do wyłącznych kompetencji Zarządu Spółki" - napisano.
"Niezależnie od powyższego Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do Orlenu o przedstawienie informacji dotyczących możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w Kazachstanie. Spółka poinformowała, że w jej ocenie naturalnym kierunkiem zagospodarowania węglowodorów w Kazachstanie są przede wszystkim rynki azjatyckie" - dodano.