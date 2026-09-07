Górnictwo

Ministerstwo: Górnicza spółka nie jest zainteresowana rozwojem działalności wydobywczej w Kazachstanie

Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.

Pap

7 września 2026, 08:58
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: petrolinvest.pl

Pole poszukiwawcze w Kazachstanie

fot: petrolinvest.pl

Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Eksport surowców z Kazachstanu do Europy pozostaje silnie uzależniony od dostępu do infrastruktury eksportowej, tranzytowej (Rosja i Turcja) oraz czynników geopolitycznych, w tym zagrożeń związanych z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. W konsekwencji, z perspektywy bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji portfela Grupy Orlen jest to kierunek o znikomej wartości" - napisano w dokumencie.

Dodano: 

"Orlen wskazał, że występujące ryzyka nie gwarantują uzyskania ekonomicznie uzasadnionego projektu wydobywczego. Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi" - dodano.

 Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że Minister Aktywów Państwowych, działając jako akcjonariusz - Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania w prowadzenie spraw spółki, także w zakresie ewentualnego zaangażowania Orlenu w działalność poza granicami kraju.

"Inwestycje w poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż węglowodorów mają charakter biznesowy i należą do wyłącznych kompetencji Zarządu Spółki" - napisano.

 

"Niezależnie od powyższego Ministerstwo Aktywów Państwowych zwróciło się do Orlenu o przedstawienie informacji dotyczących możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w Kazachstanie. Spółka poinformowała, że w jej ocenie naturalnym kierunkiem zagospodarowania węglowodorów w Kazachstanie są przede wszystkim rynki azjatyckie" - dodano.

Powiązane tematy:

orlen map surowce

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polecane
Węgiel kamienny

Odnotowano wzrost wydajności w górnictwie. Spółki potwierdzają

Agencja Rozwoju Przemysłu opublikowała raport dotyczący sytuacji w górnictwie. Wynika z niego, że w ciągu roku zwiększyła się wydajność na jednego pracownika.

Surowce

Bloki węglowe na straży bezpieczeństwa energetycznego Polski

Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego do 2050 r. należy opracować nowe zasady Nowego Rynku Mocy i je wdrożyć. To najistotniejsza sprawa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Artykuł sponsorowany

Jak Południowy Koncern Węglowy rozwija własne źródła energii

Południowy Koncern Węglowy S.A. od ponad dekady wykorzystuje dostępne na terenie swoich zakładów źródła energii. Przykładem jest Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, gdzie od 2015 roku działa system bazujący na odnawialnych źródłach energii. Wówczas uruchomiono instalację pomp ciepła, która czerpie energię zgromadzoną w wodach dołowych. Z czasem dołączyły do nich rozwiązania wykorzystujące aerotermię oraz fotowoltaikę.

Węgiel brunatny

Górnictwo odkrywkowe szykuje debatę – będzie apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej

Tegoroczna edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego ma miejsce w szczególnym momencie. Polskę czekają inwestycje, których skala będzie miała bezpośredni wpływ na przyszłość całego sektora wydobywczego.