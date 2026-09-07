Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.

Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu, samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi - poinformował resort aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Eksport surowców z Kazachstanu do Europy pozostaje silnie uzależniony od dostępu do infrastruktury eksportowej, tranzytowej (Rosja i Turcja) oraz czynników geopolitycznych, w tym zagrożeń związanych z wojną prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. W konsekwencji, z perspektywy bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji portfela Grupy Orlen jest to kierunek o znikomej wartości" - napisano w dokumencie.

Dodano:

"Orlen wskazał, że występujące ryzyka nie gwarantują uzyskania ekonomicznie uzasadnionego projektu wydobywczego. Orlen nie jest obecnie zainteresowany aktywnym rozwojem działalności wydobywczej na terytorium Kazachstanu samodzielnie ani we współpracy ze stronami trzecimi" - dodano.

Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania

W odpowiedzi na interpelację zaznaczono, że Minister Aktywów Państwowych, działając jako akcjonariusz - Skarb Państwa, nie ma uprawnień do ingerowania w prowadzenie spraw spółki, także w zakresie ewentualnego zaangażowania Orlenu w działalność poza granicami kraju.

"Inwestycje w poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż węglowodorów mają charakter biznesowy i należą do wyłącznych kompetencji Zarządu Spółki" - napisano.